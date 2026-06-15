元乃木坂46キャプテン・梅澤美波、公式サイト＆Xアカウント開設「自分らしい表現を見つけていけたら」
アイドルグループ・乃木坂46の元キャプテンで、5月22日の卒業コンサートをもって同グループを卒業した梅澤美波が15日、オフィシャルWEBサイト・オフィシャルXアカウントをオープンした。
【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波
同サイト＆アカウントについて、「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、そしてこれから先の未来に向けて、梅澤美波の“今”をより近くで感じていただける場所として運営してまいります。出演情報や最新ニュースをはじめ、さまざまな情報を随時発信してまいります」と説明し、「さらに、今後はオフィシャルファンクラブの開設も決定。ここでしか見ることのできないコンテンツや、ファンの皆さまに楽しんでいただける企画を準備しております」と内容を伝えた。
さらに、卒業後初となる生配信の実施も決定。詳細は後日発表となる。梅澤はこのオープンに「さまざまな世界へ目を向けながら、自分らしい表現を見つけていけたらと思っています」「今後の活動も見守っていただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。
梅澤は、1999年1月6日生まれ。神奈川県出身。2016年、乃木坂46の3期生として加入。グループではキャプテンを務め、ソロでもファッション誌でのモデル活動をはじめ、ドラマ・舞台・バラエティーなど幅広い分野で活躍。乃木坂46卒業後は、モデル・俳優として新たなキャリアをスタート。
■梅澤美波コメント
かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何を大切に歩んでいきたいのか。そんなことを考えながら、未来へ静かに期待を寄せる日々を過ごしていました。今の私はとてもフラットです。さまざまな世界へ目を向けながら、自分らしい表現を見つけていけたらと思っています。れまでたくさんの愛を向けてくださった皆様への感謝を胸に、これからも歩んでいきます。今後の活動も見守っていただけたらしうれしいです。
【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波
同サイト＆アカウントについて、「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、そしてこれから先の未来に向けて、梅澤美波の“今”をより近くで感じていただける場所として運営してまいります。出演情報や最新ニュースをはじめ、さまざまな情報を随時発信してまいります」と説明し、「さらに、今後はオフィシャルファンクラブの開設も決定。ここでしか見ることのできないコンテンツや、ファンの皆さまに楽しんでいただける企画を準備しております」と内容を伝えた。
梅澤は、1999年1月6日生まれ。神奈川県出身。2016年、乃木坂46の3期生として加入。グループではキャプテンを務め、ソロでもファッション誌でのモデル活動をはじめ、ドラマ・舞台・バラエティーなど幅広い分野で活躍。乃木坂46卒業後は、モデル・俳優として新たなキャリアをスタート。
■梅澤美波コメント
かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何を大切に歩んでいきたいのか。そんなことを考えながら、未来へ静かに期待を寄せる日々を過ごしていました。今の私はとてもフラットです。さまざまな世界へ目を向けながら、自分らしい表現を見つけていけたらと思っています。れまでたくさんの愛を向けてくださった皆様への感謝を胸に、これからも歩んでいきます。今後の活動も見守っていただけたらしうれしいです。