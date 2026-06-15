中島健人、『ブルガリ 心斎橋』に来場 「ローマと大阪が融合したすばらしい景色」を満喫
歌手で俳優の中島健人が、大阪・心斎橋に13日にオープンしたメゾンの新たな旗艦店『ブルガリ 心斎橋』にアンバサダーとして来場した。
【写真】シャツを少し開け…色気溢れる中島健人
メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。中島は店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能した。
オープンを祝して、中島は「きょうは訪れることを大変楽しみにしていました。『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けると、ローマと大阪が融合したすばらしい景色が広がっていました。ジュエリーや時計をアートとともに巡った奥には、甘い時間を宿す『ブルガリ ドルチ』もあります。イタリア式ライフスタイルである『ドルチェ・ヴィータ』の精神が息づくブルガリ 心斎橋で、ぜひ皆さまにもすてきなお時間をお過ごしいただければと思います」とコメントを寄せている。
【写真】シャツを少し開け…色気溢れる中島健人
メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。中島は店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能した。