【きょうから】コン・ユ主演のラブコメの真骨頂 韓国ドラマ『コーヒープリンス1号店』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のコン・ユが主演する韓国ドラマ『コーヒープリンス1号店』（全24話／2007年）が、きょう15日より「J:COM BS」で放送される（月〜金 後3：30〜）。
【場面ショット】ドキッとする…コン・ユの美しい筋肉
同作は、アジアで一世を風靡したラブコメの真骨頂。本当は女の子なのに男の子としてカフェで働くウンチャンと、同性の男の子を好きになってしまったと真剣に悩むカフェのオーナー、ハンギョルの、コミカルでキュートな王道ラブストーリーとなっている。
『イカゲーム』で世界的人気を確立したコン・ユと、日本での出演作も多いキム・ジェウクの初々しい姿も見どころのひとつとなっている。
■第1話あらすじ
コ・ウンチャンはテコンドーの師範として道場で指導しながら、アルバイトを掛け持ちして一家を支える大黒柱の女の子。チンピラのファン・ミニョプに付きまとわれる妹のコ・ウンセを助けるため、彼氏のフリをして打ち負かす。チェ・ハンギョルは祖母のお金でアメリカ留学を満喫していたが、ソウルに呼び戻されお見合いをさせられる。
■キャスト
ユン・ウネ、コン・ユ、イ・ソンギュン ほか
■脚本
イ・ジョンア、チャン・ヒョンジュ
■監督
イ・ユンジョン
【場面ショット】ドキッとする…コン・ユの美しい筋肉
同作は、アジアで一世を風靡したラブコメの真骨頂。本当は女の子なのに男の子としてカフェで働くウンチャンと、同性の男の子を好きになってしまったと真剣に悩むカフェのオーナー、ハンギョルの、コミカルでキュートな王道ラブストーリーとなっている。
■第1話あらすじ
コ・ウンチャンはテコンドーの師範として道場で指導しながら、アルバイトを掛け持ちして一家を支える大黒柱の女の子。チンピラのファン・ミニョプに付きまとわれる妹のコ・ウンセを助けるため、彼氏のフリをして打ち負かす。チェ・ハンギョルは祖母のお金でアメリカ留学を満喫していたが、ソウルに呼び戻されお見合いをさせられる。
■キャスト
ユン・ウネ、コン・ユ、イ・ソンギュン ほか
■脚本
イ・ジョンア、チャン・ヒョンジュ
■監督
イ・ユンジョン