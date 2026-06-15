【ロンドン＝田島大志、横堀裕也】高市首相は１４日、ロンドンの英首相府でスターマー首相と会談した。

エネルギーや重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を柱とした経済安全保障に関する共同宣言を発表した。日英とイタリアによる次期戦闘機の共同開発など、安保分野での協力加速も確認した。

高市首相は会談で「（日英関係は）『準同盟国』と言えるレベルに達している。もっと高みに引き上げたい」と述べた。スターマー氏は「中東での紛争やロシアによるウクライナ侵略が続く中、（日英）両国の協力強化は非常に重要な意味を持つ」と強調した。

経済安保の共同宣言では、レアアース（希土類）の輸出規制などで経済的威圧をかける中国を念頭に、恣意（しい）的な輸出制限に対する「重大な懸念」を明記した。１５〜１７日にフランスで開かれる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）でも重要鉱物の確保策が主要議題となる見通しで、日英で足並みをそろえた。

次期戦闘機の共同開発を巡り、英政府は財政難から防衛分野に関する投資計画の策定が難航し、影響が危惧されていた。会談では６月末に新たな関連契約を結ぶよう支援することを確認し、計画推進の見通しが立った。安保分野では、防衛産業協力の推進に向けた協議会の創設でも一致した。

人工知能（ＡＩ）や量子、宇宙といった先端技術分野での協力促進に向けた新たな枠組み「日英フロンティア・テクノロジー・パートナーシップ」も発表し、デュアルユース（軍民両用）技術の研究開発などで連携を推進するとした。

会談に合わせ、両国関係機関・企業間で洋上風力発電や半導体、原発などに関する１２件の協力文書も交わされた。

首相は１４日夜（日本時間１５日未明）、次の訪問先のローマに到着した。