女優の山口智子（61）が、13日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。夫婦での「独立」について語った。

山口は昨年12月、夫の俳優唐沢寿明とともに長年籍を置いた所属事務所から独立。今年1月に夫婦で個人事務所を立ち上げた。MCの極楽とんぼ加藤浩次が「唐沢さんとは話し合いをされたんですか？ どんな会社にしていこうとか」と質問すると、山口は「ゼロですね」と苦笑い。夫について「唐沢は根っからの俳優職人だから。それだけを突き詰める昭和のおじさん」と語り、「私がもっともっといろんなことをやってみたくなっちゃって。あらゆるエンターテインメントのあらゆる分野からの窓口を作りたいなと」と、独立を決めた理由を語った。

また加藤が「唐沢さんは何もしないんですか？」と尋ねると、「しないですね。しないけど、私の不得意分野だけはいつもやってくれますよ。税金の振り込みとか。パソコンを使った細かいことは彼が向いてるんです」と唐沢の役割を説明。「そういう意味で真逆で全然分野が違うから。だからいいのかも。ぶつからないで済むっていうか。全てが真逆」と性格の違いに笑っていた。