元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが１５日、Ｘを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でテレビ解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑について私見をつづった。

本田節は健在で、Ｘのトレンドワードに「本田圭佑」がランクインするなど話題に。中川アナは「ＮＨＫは大好きな小宮山先輩が実況だ」「解説と実況で自然と笑顔になる 本田さん『１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ』小宮山さん『４は何ですか？』ｗｗ」と実況を務めたＮＨＫ小宮山晃義アナウンサーと本田のやり取りを紹介。

「本田さんはあえてわからないふりをして基礎的な質問をして実況に答えてもらうことで、あんまりサッカー詳しくない人にもわかりやすい放送にしてくださっているのでは」と指摘した。

その後も「本田先生『審判、ちゃんとファンダイク見とけっ！』ｗｗ」「本田さん『１９５のところにあげたらあかんで』ついにファンダイクを身長で呼び始めるｗ」と本田節に反応していた。

この投稿には「興味持てるようにユーモアも含めた上手い解説」「思いついたこと言ってるだけやと思いますよｗ」「良い意味で一サッカー好きと一緒に見てる気持ちになれてよかった」など様々な声が寄せられている。