「ホワイトソックス６−４ドジャース」（１４日、シカゴ）

ホワイトソックスが一挙６得点で奪ったリードを守り切り、ドジャースに２勝１敗で勝ち越し。ア・リーグ中地区首位を守った。試合後にはニューヨークへ移動。選手たちはサッカーＷ杯の代表ユニを着込み、村上宗隆内野手は日本代表のアウェーユニとみられる一着を着込み、チャーター機を見送る様子を公開した。

空港の滑走路でチャーター機に向かい、ピースしながら見送った村上。背番号５の日本代表アウェーユニを着込んでおり、ヤンキース戦へ向かうチームを鼓舞した。この日、ホワイトソックスの選手たちは各国のユニホームを着て機内へ。球団が公開した中ではアルゼンチン代表・メッシのユニホームを着込んだ選手が多かった。

今回の３連戦ではワールドシリーズ連覇の王者を相手にがっぷり四つの戦いを繰り広げた。前カードではＭＬＢ最高勝率を誇るブレーブスを相手に２戦２勝。強豪２チームを相手に勢いだけで無く、確かな実力を兼ね備えていることを見せつけたホワイトソックス。本拠地で弾みをつけ、敵地へ向かった。