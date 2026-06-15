タレント関根勤（72）が15日、大阪市内で報道陣の取材に応じ、9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのび、生前の中村さんとの思い出を振り返った。

関根は玉緒さんとバラエティー番組「さんまのスーパーからくりTV」で共演していた。

すでにXでも「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。とても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします」としのんでいた。

報道陣から改めて思い出を聞かれると、「玉緒さんは優しい方で楽しい方で。一般の若い人って、楽しいい人と思っているじゃないですか。大映の大女優、看板女優ですよ？ 吉永小百合さんみたいな人なのに、皆さん面白いから勘違いしている．大女優なのに全く偉ぶらず、優しくて楽しい」と振り返った。

玉緒さんが若い頃に、勝さんや市川雷蔵さんと映画を見に行ったところ、2人がオーラを消して、玉緒さんだけが客から「玉緒さん！玉緒さん！」と声をかけられたという話を懐かしみながら、「すごい気さくな方でね。大好きな人です。寂しいですね。もう1回お会いしたかったんですけど。残念ですね」と、その死を惜しんでいた。