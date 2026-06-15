「ウサイン・ボルトのように走り、ジョーズのように速く静かに泳ぐ」意外な場所に出没するクマの“驚異の移動能力”

水の中をスイスイと泳ぎ、砂浜を軽快に走り回る一頭のクマ。

目撃した住民はクマの泳ぎに驚きを隠せない。

クマの泳ぎと走りを目撃した住民：

静かに来る。静かに早く。ジョーズです本当に。

砂浜を機敏に駆け回るクマを目撃した人は…

クマが上陸する瞬間を目撃した住民：

切り返しも人間より素早いと思いますね。

天橋立に現れたクマの驚きの移動能力

住民が口をそろえ恐怖を訴えたのは、京都府の天橋立に10日、出現したクマの驚きの身体能力だ。

天橋立に囲まれた海を泳ぐクマの映像。

無線の音声：

（陸地まで）距離200、まもなく150くらいになります。こっちに猟友会の方に向かってもらうよう、至急願っていいですか。

目撃者：

波がたぶん緩いから（泳ぐスピードが）速くなってきた。

10日水曜日、日本三景の一つ、京都・天橋立に姿を見せた一頭のクマ。

無線の音声：

上陸するかもしれません。

クマは約800mを泳いだ後、いったん陸に上がるも再び海の中へ。

さらに500mほど泳いだ後、砂浜に上陸した。

砂浜では、警察官を翻弄するかのように、すばやく向きを変える。

クマを警戒する警察官：

ヤバい！

住宅などが立ち並ぶ一角に逃げ込んだところを麻酔銃で捕獲された。

体長1m37cm、体重97kgのオスのツキノワグマだった。

専門家が語るクマの驚異的な身体能力

38年間クマの生態を研究してきた石川県立大学特任教授大井徹氏は、その身体能力についてこう説明する。

石川県立大学・大井徹特任教授：

時速40km出せます。普通の人間は追いかけられたら逃げ切れません。木登りも得意、泳ぐ能力も優れています。近年の意外な場所への出没というのは、こうした高い移動能力が背景にあるというふうに考えられます。

クマの泳ぎと走りを目撃した住民：

クマがこんな泳ぐとは思いませんでした。顔の上半分が出てる感じで、静かに来る。静かに早く。ジョーズです。本当に。

静かに早く…まるで「ジョーズ」の様だというクマの泳ぎ。

石川県立大学・大井徹特任教授：

熊は大きな体を持っていますので、十分な浮力があります。ツキノグマだと前足後ろ足は幅が11〜13cm 、長さが15〜16cmと大きくて、水を掻くことでスイスイと前に進むことができます。

前脚はオールのような推進力を持ち、後ろ足を舵のように使って泳ぐというクマ。走るスピードも驚異的だという。

クマが上陸する瞬間を目撃した住民：

テレビなんか画面で見るのと、実際遭遇するのと全然違いますよね。機敏な、自分のイメージより速いですね。動きが。切り返しも人間より素早いと思いますね。少し距離が離れてたんですが、近くにいたらいつ自分に飛びかかってくるか。

石川県立大学・大井徹特任教授：

短距離でしたら時速40km出せます。金メダルのウサイン・ボルト並みで、普通の人間は追いかけられたら逃げ切れません。地を這うように、すごいスピードで向かってきます。

しかし、クマの移動能力のすごさは、泳ぎと走りだけではない。

宇都宮に現れた垂直の壁を上るクマ

宇都宮の市街地に9日現れたクマの映像では、垂直に近い護岸壁をよじ登る姿を捉えていた。

護岸壁を上るクマを目撃した人：

上がって来られないとは思うんだけど。上がる気でいるわ。やばいやばい。上がっちゃうわ。余裕で上がれちゃうんだ。

護岸壁を上ると、金網フェンスも軽々と乗り越えてしまった。

石川県立大学・大井徹特任教授：

木登りは得意です。垂直な木、爪がかかればスイスイと登っていきます。

さらには、犬の数十倍の嗅覚を持つとも…

石川県立大学・大井徹特任教授：

クマの嗅覚っていうのは哺乳類の中でも特に発達してると考えられています。犬と比較してもですね、数十倍の嗅覚は持ってるという風に考えられています。そこに何があるか発見する場合には、匂いで大まかにその存在を知って、近づいて、目で見て確認するというようなものの把握の仕方をしているというふうに考えられます。

そんなクマの能力が、特に研ぎ澄まされるのが、まさに今だという。

石川県立大学・大井徹特任教授：

今、交尾期ですので、オスはメスを探して必死になっています。メスを探すために、鋭い嗅覚、聴覚、そういった感覚をフルに研ぎ澄まして、身体能力も十分使いながら活発に活動していると考えられます。

この先、クマたちは、私たち人間の想像を超える行動を見せていくのか？

石川県立大学・大井徹特任教授：

クマの行動とか生態の研究はまだ十分ではありません。分かっていないことが多いということです。その上、クマは市街地という、彼らにとっては新しい環境に入り込んで、新しい経験をする中で行動を変化させ、予想もつかないことをする可能性があります。

石川県立大学・大井徹特任教授：

クマが学習して、行動をより市街地の環境に適応していくという、その変化は続くと思います。

（「Mr.サンデー」6月14日放送）