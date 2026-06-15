元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。キャンプが嫌いと明かした。

今週のゲストとして登場した元TBSのフリーアナ堀井美香（54）が、夫の方が料理上手と告白。「（夫）がキャンプとか行く人なんで。火を使って焼いて」などと説明。田中が「キャンプには堀井さん、行かれないんですか？」と聞くと、堀井自身は「ほぼ行かないです」と返答した。

田中は「私も〜嫌。キャンプ苦手。意味ないと思っちゃう。わざわざ時間とお金をかけて不便なことをしに行くって、なんでなんだろうって思っちゃう」と主張。堀井からは「ちょっと失礼な。それを言ったらさ、旅行だってさ。みんなすてきなホテルに泊まる人たちばっかりじゃなくて。不便を求めてやる旅行とかの人もいるし」と指摘された。

田中は「不便を求める旅行ってどんな旅行ですか？」と質問。堀井が「山登りだってそう」と主張すると、田中は「山も登りたくない。わざわざ酸素の薄いところに行って危険じゃない？」と逆に投げかけた。

堀井が「だからこそ、気持ちいいじゃない」と語ると、田中は「山を登ったっていう証明書ももらえないし」と返答。堀井は「いいの、別にあなたに分かってもらおうと思ってやってるわけじゃないから」とあきれていた。

番組公式Xには田中と堀井のツーショット写真が公開されている。