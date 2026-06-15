「シャッフルアイランド」伊藤桃々「韓国行く前にロングにした」デコルテ輝くキャミドレス姿に「お人形さんみたい」「透明感がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が6月12日、自身のInstagramを更新。ロングヘアにイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳恋リア出演モデル「ビジュが強すぎる」新ヘア＆素肌輝くキャミドレス姿披露
伊藤は「ソンスお散歩」「韓国行く前にロングにした」とつづり、韓国での写真を投稿。これまでより長めの、胸下まで伸びるウェーブのロングヘアにイメージチェンジした姿を披露した。黒いリボンストラップの白いキャミソールドレスに、腕を覆う黒のアイテムを合わせ、デコルテや肩のラインの美しさが際立っている。
この投稿に、ファンからは「ドレス姿可愛い」「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「ビジュが強すぎる」「透明感がすごい」「やっぱりロング似合う」「デコルテ綺麗で見惚れてしまう」といった反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳恋リア出演モデル「ビジュが強すぎる」新ヘア＆素肌輝くキャミドレス姿披露
◆伊藤桃々、ロングヘアにイメチェン
伊藤は「ソンスお散歩」「韓国行く前にロングにした」とつづり、韓国での写真を投稿。これまでより長めの、胸下まで伸びるウェーブのロングヘアにイメージチェンジした姿を披露した。黒いリボンストラップの白いキャミソールドレスに、腕を覆う黒のアイテムを合わせ、デコルテや肩のラインの美しさが際立っている。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ドレス姿可愛い」「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「ビジュが強すぎる」「透明感がすごい」「やっぱりロング似合う」「デコルテ綺麗で見惚れてしまう」といった反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
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