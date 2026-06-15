「テレビ×ミセス」AIと一夜限り「Story」スペシャルコラボ「ミセス大森がムカつく！」の言葉の真意とは
【モデルプレス＝2026/06/15】6月15日よる8時55分から、Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』を放送。今回は、特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」を奇跡のコラボで届ける。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。
【写真】罰ゲームを受けるミセスの衝撃ショット
ゲストアーティストはAI。2005年にリリースされ、同年の『NHK紅白歌合戦』でも披露された、人と人との深い絆を歌うヒット曲「Story」を、Mrs. GREEN APPLEと共に一夜限りのスペシャルコラボで届ける。トークでは、AIを近くで支えてきた家族も登場。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。そんな中、AIから「ミセス大森（大森元貴）がムカつく！」というまさかの言葉が飛び出す。スタジオ騒然…その言葉に込められた真意とは？
「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」。ゲストの出川哲朗、チョコレートプラネット、中岡創一（ロッチ）、中澤裕子、辻希美が参戦。今回はミセスチームとチョコレートプラネットチームに分かれて競い合うことに。前回の放送で“音楽界の出川哲朗”に任命されたミセス・藤澤涼架が今回も大はしゃぎ。チョコプラが“大人力”を見せる一方、辻の珍回答によってミセスチームは一気に大ピンチに！ ミスを重ねて完全な子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。
ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する人気企画「スター発掘×ミセス」第2弾も放送。今回は文武両道の名門高校へ潜入し、「自慢の友達」を調査。サプライズ訪問で学校中が盛り上がり＆生徒たちも興奮で笑いあり、涙ありの展開に。さらに、若井滉斗・藤澤が人生初の一発ギャグに挑戦する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】罰ゲームを受けるミセスの衝撃ショット
◆ミセス、AIとSPコラボ
ゲストアーティストはAI。2005年にリリースされ、同年の『NHK紅白歌合戦』でも披露された、人と人との深い絆を歌うヒット曲「Story」を、Mrs. GREEN APPLEと共に一夜限りのスペシャルコラボで届ける。トークでは、AIを近くで支えてきた家族も登場。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。そんな中、AIから「ミセス大森（大森元貴）がムカつく！」というまさかの言葉が飛び出す。スタジオ騒然…その言葉に込められた真意とは？
◆人気企画「大人しりとり」など放送
「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」。ゲストの出川哲朗、チョコレートプラネット、中岡創一（ロッチ）、中澤裕子、辻希美が参戦。今回はミセスチームとチョコレートプラネットチームに分かれて競い合うことに。前回の放送で“音楽界の出川哲朗”に任命されたミセス・藤澤涼架が今回も大はしゃぎ。チョコプラが“大人力”を見せる一方、辻の珍回答によってミセスチームは一気に大ピンチに！ ミスを重ねて完全な子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。
ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する人気企画「スター発掘×ミセス」第2弾も放送。今回は文武両道の名門高校へ潜入し、「自慢の友達」を調査。サプライズ訪問で学校中が盛り上がり＆生徒たちも興奮で笑いあり、涙ありの展開に。さらに、若井滉斗・藤澤が人生初の一発ギャグに挑戦する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】