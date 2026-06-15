“歌ってみた”話題のイケメン歌手、人気配信者との「呪術廻戦」コスプレが話題「漫画から飛び出したみたい」「まさしく最強の2人」
【モデルプレス＝2026/06/15】カバー動画（通称“歌ってみた”）でブレイクしたアーティスト・みやかわくん（宮川大聖）が6月15日までに、自身のInstagramを更新。ストリーマー・スタンミじゃぱんとのコスプレの写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】29歳イケメンアーティスト「え！？本物！？」夏油＆五条コスプレで名シーン再現
宮川は「呪術廻戦コスプレ」とつづり、人気漫画「呪術廻戦」（集英社）に登場するキャラクターのコスプレを披露。自身は夏油傑、そしてスタンミは五条悟の衣装を身に着け、ポーズを決めている。また、漫画の名シーンを再現した宮川は「夢だった人生初のコスプレに挑戦させていただきました」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「え！？本物！？」「漫画から飛び出したみたい」「まさしく最強の2人」「カッコよすぎる」「クオリティ高くてびっくり」「めちゃくちゃ美しいです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆宮川大聖、念願のコスプレで呪術廻戦キャラクターになりきり
宮川は「呪術廻戦コスプレ」とつづり、人気漫画「呪術廻戦」（集英社）に登場するキャラクターのコスプレを披露。自身は夏油傑、そしてスタンミは五条悟の衣装を身に着け、ポーズを決めている。また、漫画の名シーンを再現した宮川は「夢だった人生初のコスプレに挑戦させていただきました」と嬉しそうにコメントしている。
◆宮川大聖の投稿に反響
この投稿に「え！？本物！？」「漫画から飛び出したみたい」「まさしく最強の2人」「カッコよすぎる」「クオリティ高くてびっくり」「めちゃくちゃ美しいです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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