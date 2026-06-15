【封印された小悪魔 illustration by 卯花ぽちこ】 2027年7月 発売予定 価格：15,950円

海外のホビーメーカー「CatNoodle」は、フィギュア「封印された小悪魔 illustration by 卯花ぽちこ」を2027年7月に発売する。価格は15,950円。

本製品は、イラストレーターの卯花ぽちこ氏が描く「封印された小悪魔」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

グラマラスな身体を魅せつける小悪魔を立体化しており、豊満な胸やキュッと引き締まった腰、扇情的な衣装なども魅力的に表現されているほか、交換用顔パーツや手錠パーツが付属している。

「封印された小悪魔 illustration by 卯花ぽちこ」

仕様：完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：約225mm 素材：PVC、ABS

(C)卯花ぽちこ/CatNoodle. All Rights Reserved

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。