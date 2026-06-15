¤ª¶â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²È·×¤ÎÇÄ°®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤ÆÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡È¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Î¸½ºßÃÏ¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¼ý»Ù¤Î¸«¤¨¤ë²½¤«¤éÃù¶âÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¡¢Ãù¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡Ö´ÉÍý¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý²£ÀîÉö
1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÆüËÜ¶âÍ»¶µ°é¿ä¿Ê¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£24ºÐ¤ÇMBA¡Ê·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¼èÆÀ¡£ºÇ¿·´©¡Ø»¶ºâ¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤Ï²ò¾Ã¤Ç¤¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤¯¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾Íè¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£ÇùÁ³¤È¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡È¤ª¶â¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤âÅù¿ÈÂç¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò·¼È¯¡¢¶âÍ»¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë²£ÀîÉö¤µ¤ó¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤á¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£¤ª¶â¤Î½¬´·¤äÊÊ¤òÃÎ¤ê¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤Ï·Ú¸º¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï²È·×¤ÎÇÄ°®¤«¤é¡£
¡Ö²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤ËÌÌÅÝ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤¬¿Ê¤àº£¤Î»þÂå¤Ï¡¢»Ù½Ð¤Î¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¡£»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¼ý»Ù¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢¡È´ÉÍý¤¹¤ëÎÏ¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¡È´ÉÍý¤¹¤ëÎÏ¡É¤Ï¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È´ðÁÃÂÎÎÏ¡É¡£¤³¤ÎÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Ãù¤á¤ëÎÏ¡¢Áý¤ä¤¹ÎÏ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤È¸þ¤¹ç¤¦Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¤ª¶â¥Ó¥®¥Ê¡¼¤¬¤Þ¤º¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤3¤Ä¤ÎÎÏ
¡ ´ÉÍý¤¹¤ëÎÏ¡È½¬´·²½¡É¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÚÂæ
¡È¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎÏ¡É¤Î¤¦¤Á¡¢20¡Á30Âå¤Î½÷À¤¬¤Þ¤º¶¯²½¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¡£¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»õËá¤¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò°û¤à¤Î¤È°ì½ï¤Ç¡¢²È·×ÊíÆþÎÏ¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¡ÖËèÆü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¤Ê¤éÅÚÍË¤Î¥è¥¬Á°¤Ë²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤È½¬´·²½¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¢ Ãù¤á¤ëÎÏ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÉÔ°Â¤ò¿¡¤¦
Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤º£¤Î»þÂå¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÃù¶â¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¡ÖËè·î»Ä¤Ã¤¿³Û¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ãù¶â¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏNG¡£¼ý»Ù¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¶ñÂÎÅª¤ÊÃù¶â²ÄÇ½³Û¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸³Û¤È´ü¸Â¤òÀßÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¦¸ýºÂ¤È¤ÏÊÌ¤ËÃù¶âÀìÍÑ¸ýºÂ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
£ Áý¤ä¤¹ÎÏÉû¶È¤äÅê»ñ¤Ê¤É»ÅÁÈ¤ß¤Î³èÍÑ¤Ç¶¯²½
2017Ç¯¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿iDeCo¡¢'24Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·NISA¡¢Éû¶È¤Þ¤Ç¡£¡ÖÁý¤ä¤¹ÎÏ¤â²È·×¤ÎÇÄ°®¥Ê¥·¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°ìÄê³Û¤òiDeCo¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ï´í¸±¡£Ï·¸å¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤iDeCo¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ëNISA¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡×
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤¨¤ë¤¿¤Þ¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦°ìÀ£ÌÚË§»Þ
anan 2498¹æ¡Ê2026Ç¯6·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê