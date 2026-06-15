10月 発売予定 【1/700 ウォーターライン No.561 日本海軍 特設水上機母艦 聖川丸】 価格：3,740円 【1/700 ウォーターライン No.916 英国海軍 フラワー級コルベット】 価格：2,640円 【1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 戦艦 長門 1945（金属砲身付き）】 価格：4,400円

アオシマは、1/700スケールプラモデル3種を10月に発売する。価格は「ウォーターライン No.561 日本海軍 特設水上機母艦 聖川丸」が3,740円、「ウォーターライン No.916 英国海軍 フラワー級コルベット」が2,640円、「艦船（フルハルモデル） 日本海軍 戦艦 長門 1945（金属砲身付き）」が4,400円。

1/700 ウォーターライン No.561 日本海軍 特設水上機母艦 聖川丸

艤装パーツを新たに考証し再設計、金型にスライド機構を多数設けることで緻密な表現としたプラモデル。1941年に水上機母艦として改装された艦艇で、カタパルトや探照灯といった各種艤装を新設計で追加している。

1/700 ウォーターライン No.916 英国海軍 フラワー級コルベット

沿岸での局地防衛戦を重要視し、戦時急造船として1940年から1944年まで英国で合計140隻が製造されたコルベット艦を再現。2018年発売「英国海軍 重巡洋艦 絵クセター 大西洋船団護送作戦」のキットを単一商品化したもので、Uボートも付属する。

1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 戦艦 長門 1945（金属砲身付き）

艤装パーツの新たな考証と設計、金型のスライド機構採用などで再現度を高めたモデル。1945年の終戦までの外観を再現し、大量の機銃や高角砲、航空機用カタパルトなどを新設計で追加している。

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