「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」のイメージ図

(C)サンライズ

バンダイナムコフィルムワークスは、8月末で展示終了するダイバーシティ東京プラザのフェスティバル広場に立つ「実物大ユニコーンガンダム立像」の特別装飾を、6月20日から8月31日まで実施する。

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期間中は、メカニカルデザイナー・カトキハジメ氏がデザインした特別装飾が実施され「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」として公開される。なお、天候によって施工・公開日程が変更になる可能性がある。

実物大ユニコーンガンダム立像は、2017年9月24日の竣工から約9年間、お台場のダイバーシティ東京プラザ2F フェスティバル広場で展示されてきたが、8月31日をもって展示終了となる。特別装飾は「約9年間数多くの方にご来場いただいた感謝を込めて」行なわれる。

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また展示終了まで多くの人に楽しんでもらうべく、ガンダムカフェキッチンカーではユニコーンガンダムヘッドバンド配布キャンペーンを実施中。「ヘッドバンドを付けてぜひ実物大ユニコーンガンダム立像との写真撮影をお楽しみください！」とのこと。

そのほかにも、ダイバーシティ東京プラザ内にある「THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX」と連動した施策も検討中だといい、詳細は後日発表される。