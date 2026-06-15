世界最高峰の格闘技団体「UFC」が、14日（日本時間15日）に米国・ホワイトハウスで「UFCFreedom250」を開催。第5試合で元バンタム級王者ショーン・オマリー（米国）がアイマン・ザハビ（カナダ）に圧巻の2RKO勝利を飾った。

長年UFCを支援してきたドナルド・トランプ大統領と、UFCの顔であるダナ・ホワイトCEOの強固な関係性もあり、米国建国250周年の象徴的イベントとして実現した。支持者からは「アメリカらしい壮大な祭典」と歓迎する声が上がる一方で、反対派からは「政治利用ではないか」との批判や抗議活動も発生。大会そのものだけでなく、米国社会の分断を映し出す一夜としても大きな話題を呼んでいた。

第5試合では元バンタム級王者のオマリーが登場。1Rから優勢に試合を進めると、2Rで決着をつけた。カウンター左ストレートでダウンを奪うと、追撃のワンツーで試合を仕留めた。KO勝利直後には敬礼の特別パフォーマンスを見せた。そしてケージを飛び出すと、ケージサイド観戦していたトランプ大統領と握手をかわした。

試合後には「言葉にするのは難しいけど、ノックアウトできて本当にうれしい」と喜んだ。そして「次はピョートル・ヤンと戦いたい」と現UFC世界バンタム級王者を指名した。

ネットでも「カッコよすぎ！」「さすがだし、華あるよね！」「確信の敬礼ポーズかっこよ！」「お見事ですな！」「マジで強いわ！」などの声があがった。