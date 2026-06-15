女優の福本莉子（25）が15日、都内で主演するNHKドラマ「勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜」（28日スタート、日曜後10・00）の取材会を行った。

長野県安曇野市の総合病院に勤務する看護師役。「看護師役は初めて。病院にお伺いして、お仕事を見学しました。点滴交換等の細かい動きは、現場で監修の看護師さんや医者の方に教えてもらいながら、身に染み込ませていきました」と撮影を振り返った。

この日の早朝には、サッカーW杯で日本代表の初戦であるオランダ戦が行われた。中学時代サッカー部に所属していた福本は「4時半に起きて見ました！熱い朝でしたね」と興奮気味。「今日は一日中取材があって“大丈夫かな”と思いましたが、“4年に一度だし”と思って」と照れ笑いを浮かべた。

それまでは作品のことを淡々と話していた福本に対し、共演の菅生新樹（26）は「見ていらっしゃるのに、意外と盛り上がってないですね」とポツリ。すると福本は「いやいやいや！盛り上がっていますよ！」と否定し「朝はW杯で頭がいっぱいでしたけど、ここでは作品のことを知っていただかないといけないので。気持ちを切り替えないと」とプロ意識の高さをのぞかせた。