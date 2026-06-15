サッカー元日本代表DF中沢佑二氏（48）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）DF谷口彰悟（34）のプレーを絶賛する場面があった。

ポイントになったシーンとして、中沢氏は0−0で迎えた前半34分、オランダFWマレンのゴール右からのシュートを谷口がスライディングをしながらブロックし、コーナーキックに逃れたシーンを挙げた。

中沢氏は「まずこのシーンなんですけれど、日本がマイボールになる、その瞬間に相手に奪われます」と説明。そこには日本は谷口しかおらず、ボールを持つマレンには「こっち側（内側）にドリブル、縦にもドリブル、最悪ここ（ゴール左への）シュートっていう。もう1個言うと、（ゴールの）ニアの上へのシュート」という4つの選択肢があったと続けた。

「状況的には不利な状況です、DFからすると。僕がセンターバックだったらかなりヤバいと思ってDFに入っている状況です」と中沢氏。そこで谷口が「全部のコースを消して。全部ドリブルもシュートも中へのパスも全部コースを消しているんですよ」と見事な対応をしたと明かした。

加えて「最後スライディングをして、股抜きのケアも逆サイドの右足でして、防いだっていう」と続け「これは谷口選手のイケメンディフェンスなんです」と力を込めた。

位置取りが良かったのかと聞かれ「ポジショニングも良かったと思いますし、本当にアクシデントでピンチが来たときに、本当のDFとしての個の技術が問われる場面なんですよ」と力説。

「これがイケメンだからこそできる技術だと思いますね」「僕はこれは好きなプレーでした」としみじみと話した。