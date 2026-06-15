横山由依が第1子妊娠発表 「新たな家族を授かったら？」夫・後上翔太と明かしていた想い【インタビュー再掲】
元AKB48の横山由依（33）が15日、自身のSNSで第1子妊娠を発表。夫の純烈・後上翔太（39）と連名で報告した。
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
書面で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と明らかにし、「秋ごろの出産を予定しております」と伝えた。今後の仕事については「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづり、ファンに感謝のメッセージを寄せた。
2人は、2024年12月2日、結婚を公表。今年3月1日放送の『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ・テレビ朝日系）にはそろって出演し、オリコンニュースでは独占インタビューを実施。その際に「子ども」についても語っていた。
■後上翔太＆横山由依インタビュー（一部を再掲）
――結婚して家族になると、逆に見えてくるものもあると思います。新婚生活はいかがですか？
【横山】 本当に出会って、付き合い始めて、結婚までが自然な感じなんです。変わったなっていうこともないし、幸せな日常が続いています。もちろん、これから年齢を重ねていったら、ケガしちゃったりすることもあるだろうと思うけれど、しっかりコミュニケーションをとりながら、ずっと一緒にいられたらいいなと思います。
【後上】 ケンカは本当にないんです。インタビューなどでは、そっちのエピソードを聞かれることもあるんですが、なくて（笑）。今後そういうのがでてくるのかな？でも、それだけ一緒に時間を重ねているということですから。
――家族になることで、心配も増え、楽しみも増え、人生が変わりますね。
【後上】 今後、もしも新たな家族を授かったら？と、ifの話で盛り上がることはあります。どっちが溺愛するんだろう？とか（笑）
【横山】 無事に一日を終えて、無事に家に帰って、健康と安全を祈って、そういうことの積み重ねだと思うんです。
【後上】 横断歩道のギリギリには立たないでね（笑）
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
書面で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と明らかにし、「秋ごろの出産を予定しております」と伝えた。今後の仕事については「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづり、ファンに感謝のメッセージを寄せた。
■後上翔太＆横山由依インタビュー（一部を再掲）
――結婚して家族になると、逆に見えてくるものもあると思います。新婚生活はいかがですか？
【横山】 本当に出会って、付き合い始めて、結婚までが自然な感じなんです。変わったなっていうこともないし、幸せな日常が続いています。もちろん、これから年齢を重ねていったら、ケガしちゃったりすることもあるだろうと思うけれど、しっかりコミュニケーションをとりながら、ずっと一緒にいられたらいいなと思います。
【後上】 ケンカは本当にないんです。インタビューなどでは、そっちのエピソードを聞かれることもあるんですが、なくて（笑）。今後そういうのがでてくるのかな？でも、それだけ一緒に時間を重ねているということですから。
――家族になることで、心配も増え、楽しみも増え、人生が変わりますね。
【後上】 今後、もしも新たな家族を授かったら？と、ifの話で盛り上がることはあります。どっちが溺愛するんだろう？とか（笑）
【横山】 無事に一日を終えて、無事に家に帰って、健康と安全を祈って、そういうことの積み重ねだと思うんです。
【後上】 横断歩道のギリギリには立たないでね（笑）