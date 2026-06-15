フリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が14日、自身のインスタグラムを更新。自宅出産の模様を伝えた。

13日に「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と第3子の誕生、自宅での出産だったことを報告していた本仮屋。

この日は「娘が生まれたあと、へその緒の拍動が完全に止まり、臍帯や胎盤に残っていた血液が赤ちゃんへ行き届いたのを待ってから、へその緒を切りました。その大役は、夫と子どもたち」と家族によってへその緒カットが行われたことを明かした。

助産師の指導のもと、3人並んで切ったといい「娘を迎える最後の儀式のようで、とてもいい時間でした。わたしはひたすら後陣痛に耐えながら、その様子を眺めてふるふる震えていました」とつづった。

本仮屋は大学卒業後、2013年に東海テレビ放送入社。「スイッチ!」などにレギュラー出演し、16年5月に結婚。同年12月末で同社を退社。翌17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。昨年12月30日に第3子妊娠を公表し、自宅出産を選択したことも明かしていた。女優の本仮屋ユイカは実姉。