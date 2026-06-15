森保監督がオランダへ異例の感謝の言葉「オランダの指導者が日本のレベルアップに貢献」　“恩師”ハンス・オフト元監督の紹介も

FIFAワールドカップ2026のグループステージ第一戦で、強豪オランダを相手にして二度も追いつく展開で引き分けに持ち込み、貴重な勝ち点1を獲得した日本代表。

試合後の会見に臨んだ森保一監督からは、かつて自らが指導を受けたオランダの名匠を引き合いに、「オランダの指導者の方々が日本のレベルアップに貢献して頂いたので、感謝したいと思います」と述べ、異例の形で敬意と感謝を表明した。

会見で森保監督は、「オランダ相手にワールドカップで勝ち点1を取るのはそう簡単じゃない。選手達を称えたい。価値ある勝ち点1だった」と振り返った。

さらに、日本の躍進の理由について海外メディアから聞かれる場面もあり、「国内で育成からJリーグというプロリーグができて、指導者のレベルが上がり選手の基礎レベルが上がった」と指摘。多くの日本人選手が海外でプレーしている事なども理由として上げた。

そして会見の最後、司会者が場を締めようとした際、森保監督はおもむろに、「オランダ人の記者もいっぱいおられると思うので、改めてオランダの皆さまに感謝申し上げたいと思っています」と話し始めた。

森保監督は、「私が日本代表になった時、当時プロはまだない時代でしたが、ハンス・オフトさんというオランダ人のコーチに育てていただいた。私だけでなく、日本人の指導者が大きな大きな影響を受けて、今の日本のサッカーの発展に繋がっています」、自らだ日本代表選手だったときの恩師オフト監督を紹介。

さらに、「ヤンセン監督というオランダのレジェンドの監督もJリーグ広島の監督をやっていただいて、そしてJリーグ浦和のコーチもやって頂いて、本当に日本のサッカーに貢献して下さったと思っています。ヤンセンさんはすでに亡くなられていますが、去年、私自身もフェイエノールトのクラブハウスに彼が眠っていると家族の方々に聞いて、そこにお参りに行かせていただいた」とオランダ人の恩師との秘話も明かした。

その上で、「その2人だけではなくて、たくさんのオランダの指導者の方々が日本のレベルアップに貢献して頂いたので、感謝したいと思います。ありがとうございました」と述べた。

相手国への敬意と感謝に溢れた言葉に、会場からは拍手も聞かれた。