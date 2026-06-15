なんとなく気分が晴れない。夜、理由もなく不安になる。体の不調は病院で相談できても、「こころの不調」は後回しにしていませんか？ 内科医であり心理カウンセラーでもあるDr.野上は、日々の診療のなかで“心と体は切り離せない”と実感してきました。本連載では、がんばりすぎてしまう大人世代に向けて、今日からできるやさしいメンタルケアをお届けします。

成果を出す人が陥りやすい"環境変化"の落とし穴とは…

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天候が、脳や自律神経に影響を与える

雨の日の午後になると、なぜか頭がぼんやりする。午前中は何とか動けていたのに、昼食後から急に集中力が落ちる。パソコンの画面を見ていても文章が頭に入ってこない。家事をしようとしても段取りが組めない。

そんな経験はありませんか。

特に梅雨どきは、「やる気が出ない」「頭が重い」「眠い」「体がだるい」といった不調を訴える方が増えます。外が暗く、湿度が高く、気圧も変化しやすい時期。実はこの環境の変化は、私たちの脳や自律神経に少なからず影響を与えています。

「雨の日に集中できないなんて、気のせいでは？」と思う方もいるかもしれません。

しかし、医学的に見ても、天候と体調の関係は無視できません。

片頭痛に関する研究では、気圧、湿度、風などの気象条件が発作に関連する可能性が示されています。

ただし、すべての人に同じように起こるわけではなく、影響の受けやすさには個人差があります。

つまり、雨の日に頭がモヤモヤするのは、怠けているからではなく、体が外部環境の変化に反応している可能性があるのです。

「光の不足」も大きな要因

では、なぜ梅雨の午後に集中力が落ちやすいのでしょうか。

ひとつは、低気圧による自律神経の乱れです。気圧が下がると、耳の奥にある内耳がその変化を感じ取り、自律神経に影響を与えると考えられています。

気象病や天気痛の研究では、気圧の低下が内耳や交感神経の働きと関係し、痛みや不快感を強める可能性が報告されています。

自律神経は、血流、体温、呼吸、睡眠、消化、心拍などを調整する神経です。ここが揺らぐと、頭痛やめまいだけでなく、「頭が働かない」「だるい」「気分が沈む」といった形で表れることがあります。

さらに梅雨どきは湿度が高く、汗が蒸発しにくいため、体温調節にも負担がかかります。冷房の効いた室内と蒸し暑い屋外を行き来することで、体は何度も環境変化に対応しなければなりません。

その小さな負荷が積み重なり、午後になる頃には脳のパフォーマンスが落ちてくるのです。

もうひとつ見逃せないのが、光の不足です。雨の日は日中でも空が暗く、太陽光を浴びる時間が少なくなります。

光は体内時計を整える大切な刺激です。朝から十分な光を浴びられないと、眠気が抜けにくくなり、日中の覚醒度が下がることがあります。

つまり、梅雨の午後の集中力低下は、気圧、湿度、気温差、光不足、睡眠の質の低下が重なって起こる「体からのサイン」と考えられます。

光の不足への対策は、大がかりなことをする必要はありません。雨の日でも、窓際に席を移す、室内の照明を少し明るくする、それだけで脳への刺激が変わります。

完全な日光でなくても、明るさを意識するだけで、体内時計のリズムを少し整えやすくなります。

脳のパフォーマンスを整える3分ルーティン

そんな時におすすめしたいのが、午後2〜3時頃、集中力が落ちたと感じたタイミングに3分でできる「脳のパフォーマンスを整えるルーティン」です。

大切なのは、気合いで乗り切ろうとしないこと。集中力は意志の力だけで生まれるものではありません。

呼吸、姿勢、血流、自律神経の状態を整えることで、脳は再び働きやすくなります。

まず1分目は、呼吸を整えます。

椅子に座り、足の裏を床につけます。背筋を軽く伸ばし、鼻から4秒かけて息を吸い、口から6秒かけてゆっくり吐きます。これを5回ほど繰り返します。

ポイントは、吸うことよりも吐くことを意識することです。吐く息を長くすると、緊張でこわばった体がゆるみ、副交感神経が働きやすくなります。

2分目は、首と肩をゆるめます。

肩を耳に近づけるようにギュッと持ち上げ、ストンと落とします。これを3回。

次に、首を右、左にゆっくり倒します。強く伸ばす必要はありません。「気持ちいい」と感じる範囲で十分です。

雨の日は無意識に体が縮こまり、呼吸が浅くなりがちです。首や肩まわりの筋肉がこわばると、頭への血流も悪くなり、頭重感や疲労感につながります。肩を動かし、胸をひらくことで、呼吸が入りやすくなり、脳に酸素が届きやすい状態を作ります。

3分目は、目を休ませます。

両手をこすって温め、閉じた目の上にふんわり当てます。眼球を押さえず、光を遮るようにそっと包みます。

そのまま、鼻から息を吸い、口からゆっくり吐く呼吸を3〜5回繰り返します。スマートフォンやパソコンを見る時間が長い人ほど、目から脳に入る情報量が多く、脳は常に処理を続けています。たった1分でも視覚情報を遮ると、脳の疲労感が軽くなることがあります。



（写真：Adobe photo stock）

この3分間で大切なのは、「早く元気にならなきゃ」と焦らないことです。むしろ、「今、私は疲れているんだな」「呼吸が浅くなっていたな」と気づくだけで十分です。自分の状態に気づくことは、セルフケアの第一歩です。

睡眠の質を上げて翌日に不調を持ち越さないコツ

梅雨どきの不調を翌日に持ち越さないためには、夜の過ごし方も重要。

雨の日は活動量が減りやすい一方で、頭の中だけは忙しくなりがちです。体は疲れていないのに、脳だけが疲れている。すると、布団に入っても考えごとが止まらず、寝つきが悪くなります。

睡眠が浅くなると、翌朝も頭が重く、さらに雨が降っていれば、また一日を重だるく始めることになります。

睡眠の質を上げる基本は、起床時間をなるべく一定にすることです。

公的機関が推奨する睡眠習慣として、毎日同じ時間に寝起きすること、寝室を静かで快適な温度に保つこと、寝る前のスマートフォンやパソコンを控えること、午後から夕方のカフェインを避けることなどをすすめています。

特に注意したいのが、午後のカフェインです。眠気覚ましにコーヒーを飲む方は多いと思いますが、カフェインは体質によっては5〜6時間以上影響が残るため、午後3時以降は控えるのが無難です。

雨の日の午後に頭がぼんやりした時は、コーヒーをもう一杯足すよりも、まず3分ルーティンを試してみる。飲み物を選ぶなら、白湯やノンカフェインのお茶にする。これだけでも夜の眠りに影響しにくくなります。

寝る前は、スマートフォンを見ながら眠るのではなく、部屋の明かりを少し落とし、翌日の予定や気になることを紙に書き出してみてください。

頭の中にあることを外に出すと、脳は「覚えておかなくていい」と判断しやすくなります。これは、脳を休ませるための小さな準備です。

セルフケアで済ませてはいけない不調の境界線

ただし、すべての不調をセルフケアで済ませてよいわけではありません。

たとえば、今までに経験したことのない激しい頭痛、突然の頭痛、ろれつが回らない、片側の手足に力が入らない、視界が欠ける、意識がぼんやりする、発熱や首の硬さを伴う頭痛がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。

頭痛に伴う混乱、失神、高熱、片側の脱力やしびれ、視覚・発語・歩行の異常などは、緊急性のある病気のサインである可能性があります。

また、雨の日に限らず、強いだるさが何週間も続く、気分の落ち込みが続く、眠れない日が続く、日常生活や仕事に支障が出ている場合も、我慢しすぎないでください。

背景に、貧血、甲状腺の病気、更年期の変化、睡眠障害、うつ状態などが隠れていることもあります。

雨の日の午後、集中できない自分を責める必要はありません。体はいつも、言葉にならない形で私たちに知らせてくれています。

「少し休ませて」「呼吸が浅くなっているよ」「今日は無理をしすぎないで」そんな小さなサインに気づけるようになると、不調は敵ではなく、自分を整えるきっかけになります。

梅雨の午後、頭がモヤモヤしたら、まずは3分。深く息を吐き、肩の力を抜き、目を休ませてみてください。空模様は変えられなくても、自分の体を整えることはできます。小さな習慣が、雨の日を少し過ごしやすくしてくれるはずです。