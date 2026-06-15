「努力の化け物やん」元アイドル、28kgダイエットに成功！ 「子育ても経営も大変だろうに本当にかっこいい」
元HKT48でモテクリエイターの「ゆうこす」こと菅本裕子さんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット前後の比較ショットを公開し、話題となっています。
【動画＆写真】ゆうこす、28kgのダイエットに成功
ファンからは「すごすぎます…!!」「努力の化け物やん」「モチベ爆上がる」「妊娠・出産・入院まで乗り越えてるのが本当に尊敬」「子育ても経営も大変だろうに本当にかっこいい」「でも正直痩せなくても可愛すぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画＆写真】ゆうこす、28kgのダイエットに成功
「すごすぎます…!!」ゆうこすさんは「80kg→51kg 妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した」と報告。2本の動画でトレーニングの様子、2枚の写真でダイエット前後の見た目の変化を公開しました。地道な努力で28kgの減量に成功したことが分かります。また「厳密に言うと、大学病院で1週間で水分だけで8kgほど落ちたので、減量で言ったら20kgくらい！それを1年かけてだから、1ヶ月1.5kg減のペースでございます」と詳細に説明。すごいですね。
「私が人生で一度もやったことのない動きをしている」4月28日の投稿でも「モテクリエイター、母になって強くなってます」とつづり、トレーニングの様子を動画で公開していたゆうこすさん。ファンからは「最強ですね」「私が人生で一度もやったことのない動きをしている」といった反響が寄せられていました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)