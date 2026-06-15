見上愛さん、上坂樹里さん主演で放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）を原案に、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマだ。明治を舞台に、看護の黎明期を描いている。物語に説得力を持たせるのがドラマ美術。華やかな鹿鳴館、明治初期の医療の現場などを表現するにはどんな苦労があったのか。美術担当チームに聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 油原聡子）

【写真】美術担当チームが作成した那須と東京のイメージマップ

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深刻なシーンでも明るく

武士の時代が終わり、和装から洋装へ人々の服装が少しずつ変わっていく。明治15年、りんと直美が17歳の時から物語が始まった。主な舞台は急速に近代化が進む東京だ。文明開化が進む『風、薫る』の世界の映像化にあたって、監督から美術チームへの最初の指示は、「看護の世界を描く以上、つらい場面も避けられない。暗くなりがちな中にも希望を感じられる明るさを取り入れてほしい」というものだった。



（『風、薫る』／(c)NHK）

この指示を受けた上で、美術チームが大切にしたのが、ナイチンゲールの環境理論だ。りんや直美はスコットランドからやってきた教師・バーンズからナイチンゲールの看護学を学び、トレインド・ナースとして日本に看護を根付かせていくことになる。第６週では、換気やシーツ交換などの清潔な環境を保つことの重要さをバーンズから学ぶ様子が丁寧に描かれた。

チーフデザイナーの川名隆さんは「スタジオセットでも、光や風、水の環境を整えるナイチンゲールの看護精神を重視しました」と明かす。劇中には様々なセットが登場するが、窓が多いのが特徴のひとつ。「窓があることで、風通しの良さを感じることができます。暗いシーンでも窓から光がさすことで明るさを表現できるので、窓を多く設けることは意識しました」と説明する。

りんと直美が働く帝都医大付属病院の病室も窓が多くあり、明るく清潔な雰囲気だ。第38回では、上等個室に入院してきた侯爵夫人の千佳子（仲間由紀恵）が、室内で1人たたずむ場面では暗い室内に窓からの光が差し込み、印象的な場面となった。

文明開化を表現した東京

序盤は、りんが育った那須地域と、直美が育った東京を舞台に物語が展開した。川名さんは「栃木と東京で雰囲気を変えました。明治初期には江戸時代の生活を続けている人もいたので、那須での風景は服装も暮らしも江戸時代のままが多く、一方で、東京の町には人力車が走り、電信柱とガス灯も設けました。新しいものが流入し、街全体が活気づいている空気感を描いています」と語る。那須と東京それぞれのイメージマップを作り、チームで共有した。



（『風、薫る』／(c)NHK）

那須は緑が鮮やかで柔らかな光が自然の美しさを強調。一方で、東京は色数を増やし、やや明るめのトーンに。ターコイズブルーや日の丸の赤が印象的な配色だ。

監督からは「完全にリアルな色合いにするのではなく、現実から１センチ浮いたようなイメージにしてほしい」というリクエストがあった。

参考にしたのが当時の手彩色写真。モノクロ写真に職人が着色したものだ。「手彩色写真は実際の色とは異なりますが、当時の人々が感じていた色彩を反映していると考えたんです」と川名さん。

不思議の国をイメージした瑞穂屋

西洋化の象徴のひとつが、歌舞伎俳優の坂東彌十郎さんが演じている清水卯三郎が経営する商店「瑞穂屋」。卯三郎は実在の人物で、パリ万国博覧会に参加し、茶屋を出店した商人。英語やオランダ語にも通じ、東京・日本橋で、欧米から持ち帰った品を扱ったのが瑞穂屋だ。



（『風、薫る』／(c)NHK）

店頭には大きなウサギのオブジェが置かれている。脚本には「なぞのオブジェ」としか書いていなかったが、「卯三郎は、りんを新しい世界に導く人。洋装で登場しますし、卯の字が入っているので不思議の国のアリスのウサギのイメージです。そこから瑞穂屋を不思議の国、ワンダーランドのようにしようと設定して、オブジェはウサギになりました」と川名さん。店の奥にある卯三郎の社長室は、ウサギの巣穴をイメージ。狭い空間に潜り込むような雰囲気を出した。



（『風、薫る』／(c)NHK）

洋書に打ち掛け、ランプ、ハイヒール、西洋の甲冑…。店内には欧米から仕入れた様々な商品があふれる。「世界中からいろいろなモノが集まったカオスな空間」をイメージした。

店内は全体的に照明が抑えられて落ち着いた空間だが、窓からさしこむ光がレトロな雰囲気を醸し出す。実は、入口や中庭に面した窓には、『風、薫る』のために大道具スタッフが日本の伝統的な技法を実際に再現して作った「結霜ガラス」を使用。

明治時代から昭和初期にかけて流行したガラスで、磨りガラスの上ににかわを塗り付け熱することで、霜が降りたような模様が生まれるのが特徴だ。「暗い空間にガラスを通して光を入れることで、明るさをより強く感じさせることができるんです。その効果を最大限に生かすため空間には高窓を多く設けました。照明さんは明かりの入れ方に苦労しながらも、楽しんでやってくれました」と川名さん。



（『風、薫る』／(c)NHK）

鹿鳴館の工夫

劇中で最も豪華なセットとなったのが「鹿鳴館」だ。明治16年（1883年）、政府の欧化政策の一環として建てられた西洋建築で、政府や貴族の社交場として使われた。劇中では、第５回で、陸軍卿・大山巌と捨松の結婚披露パーティーの場として初登場した。

鹿鳴館は旧薩摩藩の屋敷跡に建てられ、黒門はそのまま鹿鳴館の正門として使用された。その黒門に似せた門をオープンセットに配置し撮影した映像に、中庭や外観のCG映像を組み合わせ、当時の鹿鳴館の姿を再現した。



（『風、薫る』／(c)NHK）

鹿鳴館の建築家は、イギリス人のジョサイア・コンドル。美術チームで、東京都内に残るコンドル建築「旧岩崎邸」などを見学し、「鹿鳴館らしさ」を追求した。

デザイナーの上田規子さんは「資料はたくさん残っていますが、スタジオにそのままのサイズをデザインで作るには無理がある。西洋らしい重厚さは大事にしつつ、限られたスタジオのなかでいかに広がりを感じさせるか工夫しました」と明かす。ＮＨＫのドラマではこれまで何度も鹿鳴館のセットが作られてきた。それらのセットパーツを一部再利用しているという。



（『風、薫る』／(c)NHK）

鹿鳴館といえばダンスシーン。空間を仕切らず開口を作ることで広く豪華に見えると考えた。舞踏室と廊下の間には本来は扉があるが、カーテンにして視線の抜けを作り、開放感を演出。一方で舞踏室から廊下にかけての空間を一部壁で仕切ることによって、セット全体を1階のエントランスとして飾り替えた。制限のあるなかで試行錯誤して作り上げたという。

撮影には実際に鹿鳴館で提供されていたパイやケーキなどのお菓子を飾った。大きな花やマントルピースの上の鏡、大きな姿見は史実の通り。上田さんは「鏡を置くといろいろなものが映り込んでしまうので、映り込みを防ぐためにメイドさんに鏡を拭いてもらったり、前に立ってもらったりしました」と説明する。



（『風、薫る』／(c)NHK）

医療器具のレプリカを製作

明治初期の医療を映像化するのは難しかった。レントゲンなど現代なら当たり前にある医療機器がないため、表現できる範囲が狭いからだ。「当時の資料があっても実物や写真が残っていないことが多くて。医事考証の冨田泰彦先生が協力してくださっていますが、『この時代は難しい』とおっしゃっていました」と川名さん。

美術チームでは、当時の貴重な医療器具を保管する大学や博物館で明治時代の医療を取材するなど、どうやって映像化するのか詳細に検討していった。

りんの担当患者だった園部の再手術が描かれた第33回では、当時の外科手術が丁寧に描かれた。古川雄大演じる今井益男外科教授らはスーツ姿で革製のエプロンを着けて手術に臨んだ。今とは衛生概念も手術器具も違う時代だけに、SNSでも大きな反響を呼んだ。

NHKアートの美術進行チーフ、佐藤綾子さんは「白衣で外科手術をするようになったのは日清戦争以降ということです。医師がスーツ姿で手術をしていたと聞いて驚きました」と振り返る。



（『風、薫る』／(c)NHK）

手術室は、手元を照らす大きな天窓の明り取りがついた木造の作り。手術前に使われていたスプレーのような器具は、「石炭酸噴霧器」だ。当時は、空気中の細菌を死滅させるために、石炭酸を手術の際に噴霧していたという。博物館に展示されている「石炭酸噴霧器」を参考に、撮影で使えるように美術チームでレプリカを製作して使用した。



石炭酸噴霧器のレプリカ（『風、薫る』／(c)NHK）

明治初期の外科手術では麻酔も使用されたが現代とは器具もやり方もまったく違う。劇中では、園部はガーゼに麻酔をしみ込ませたものを吸入させられていた。佐藤さんは「当時の麻酔は、覚醒しないギリギリのタイミングを考え、人力で麻酔液をガーゼにたらしていたそうです」と明かす。

近代的看護を学んだりんと直美は帝都医大病院で見習いを始めるも、患者から「下女」と罵られたり、医者からも仕事内容を誤解されたりと、「看護をめぐる理解のなさ」が描かれてきた。それでも、りんの千佳子に対する看護などをきっかけに、少しずつ看護婦の仕事が理解され始めている。これから看護婦となったりんや直美の活躍の場が広がっていくはずだ。

川名さんは「美術の面からも西洋化や医療の近代化を感じてもらえたら」と話している。