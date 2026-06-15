「膝は大丈夫ですか？」久保建英、試合後の投稿に注目集まる「心配です」「タケが居ないと困るよ」
サッカー日本代表の久保建英選手は6月15日、自身のInstagramを更新。オランダ戦を終えての思いをつづり、写真を公開しました。
【写真】久保建英が公開した試合カット
試合はドローという結果で、さらに久保選手は途中で左膝を負傷し途中交代に。投稿では膝については触れられておらず、どの程度の負傷なのか公には判明していません。
コメントでは「膝は大丈夫ですか？」「膝 無事であります様に。早く完治します様に」「膝大丈夫な事を祈ってます!!シュートめっちゃ良いの打ってたし緊張してなかったから次も期待してますよ!!」「タケが居ないと困るよぉ」「心配です」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】久保建英が公開した試合カット
「まだまだこっから」久保選手は「応援ありがとうございました まだまだこっから」とつづり、写真を3枚載せています。FIFAワールドカップのスタジアムで撮影された日本代表のスターティングメンバーの集合写真、オランダの選手と競り合うプレー中のショット、ゴールを喜びチームメイトと抱き合う場面です。
コメントでは「膝は大丈夫ですか？」「膝 無事であります様に。早く完治します様に」「膝大丈夫な事を祈ってます!!シュートめっちゃ良いの打ってたし緊張してなかったから次も期待してますよ!!」「タケが居ないと困るよぉ」「心配です」などの声が寄せられました。
次戦は6月21日13時から強豪・オランダに先制されながらも、二度も追いつき、ドローに持ち込んだ日本代表。次戦は6月21日13時からチュニジアと対戦します。注目したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)