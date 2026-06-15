アメリカのトランプ大統領は日本時間の15日朝、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。イランの国営放送も合意したと報じ、初めて双方が認めた形です。

トランプ大統領は、日本時間の15日朝、SNSで「イランとの合意が成立した」と発表しました。

戦闘終結に向けた合意が成立したとした上で、「ホルムズ海峡の無償開放を全面的に承認すると共に、アメリカ海軍による封鎖の即時解除を承認する」としています。

一方、イランの国営放送も「イランがアメリカに和平合意を受け入れさせた」と述べ、合意に至ったことを報じました。

イランの外務次官は、「イランが勝利した」「正式な署名後に覚書の全文が公表される」と述べたということです。

最大の焦点であるイランの核開発問題については、ロイター通信はイランの外務次官が「60日間の交渉期間中に協議する」と表明したと伝えています。

イランの最高安全保障委員会は、アメリカとの覚書の最終案がまとまったと発表しています。

これに先立ち、仲介国パキスタンのシャリフ首相も15日、SNSで「集中的な協議を経てアメリカとイランとの間で和平合意が成立した」と発表しました。レバノンを含むすべての戦線で、即時かつ恒久的に戦闘を停止することを双方が宣言したということです。

また、公式の署名式は、「6月19日金曜日にスイスで行われる」と明らかにしています。

ただ、アメリカと共にイランへの攻撃を行ってきたイスラエルは合意成立の発表後、反応を示しておらず、イランが求めるレバノンでの戦闘停止が実現するのかなどは依然、不透明です。