ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と妻で元AKB48のタレント・横山由依（33）が、第1子を妊娠したことを連名の文書で発表した。出産は秋ごろを予定。AKB48の元メンバーらから祝福のコメントが寄せられた。

2人は直筆署名を添えて連名で文書を発表。「皆様へ この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」とし、「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」としみじみ。「秋ごろの出産を予定しております」とし、「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」と呼びかけた。

2人は23年、明治座で上演された純烈の座長公演で共演し交際に発展。24年12月に結婚を発表していた。

元AKB48で女優の篠田麻里子は「ゆいはんおめでとう」と祝福。「体調に気をつけてね」といたわった。元JKT48・AKB48でタレントの仲川遥香は「おめでとう」と絵文字付きでコメント。横山の同期である元SKE48・AKB48の山内鈴蘭は「おめでとう！ゆいちゃん」と祝った。

お笑いコンビ「コットン」のきょんは「ゆいはん！おめでとうございます！」とメッセージを送った。