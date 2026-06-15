【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 7ー1 キュラソー代表（日本時間6月15日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】神トラップ→美しすぎる“最高の落とし”の瞬間（実際の様子）

ドイツ代表のMFフロリアン・ヴィルツが、芸術的なトラップと絶妙な落としで先制点を演出した。その美しいプレーに、ファンたちが衝撃を受けている。

ドイツ代表は日本時間6月15日、グループEの第1節でキュラソー代表と対戦。ヴィルツは左ウイングとして先発出場した。すると6分、そのヴィルツのプレーからゴールが生まれる。

ボックス手前中央で構えたヴィルツは、MFフェリックス・ヌメチャの鋭い縦パスを受ける。右足でボールを収めると体の向きを整えながらタメを作り、タイミングよく走り込んできたヌメチャへ柔らかなリターンパスを送った。

このタメによってDFアルマンド・オビスポが食いつき、ディフェンスラインにスペースが生まれると、ヌメチャがそのコースに向かって右足でコントロールシュート。ゴール右隅に突き刺さり、ドイツが先制に成功した。

ヴィルツのプレーについてDAZNで解説を務めた細貝萌氏（元日本代表）は「ヴィルツの落としが相当うまい」と絶賛すると、同じく解説の宇佐美貴史氏（ガンバ大阪）も「最高！最高の落とし」とコメント。続けて「ヴィルツの持ち振る舞いが好き。何気なくやってるだけなんですが、すごく綺麗に見える。何気ないプレーの所作が全て美しい」と大興奮となった。

このプレーにSNSのファンたちも反応。「ヴィルツのタメえぐいって」「確かにヴィルツの所作は美しい」「天才」「これはヤバい」「柔らかすぎ」「ヴィルツの落とし好きすぎる」「ワンツー綺麗すぎる」と、その技術に酔いしれた。

その後もゴールを重ねたドイツは、7ー1の大勝で初戦を白星で飾った。



（FIFAワールドカップ2026）