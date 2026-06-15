元AKB48横山由依、第1子妊娠を発表 夫・後上翔太（純烈）と連名で報告「秋ごろの出産を予定」
【モデルプレス＝2026/06/15】元AKB48で女優の横山由依（33）が6月15日、自身のInstagramを更新。夫で4人組歌謡グループ・純烈の後上翔太（39）との間に、第1子を授かったことを発表した。
【写真】39歳純烈メンバー＆33歳元AKBメンバー、美文字の直筆署名
横山と後上は連名で書面を投稿。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」と第1子の妊娠を発表した。「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と心境をつづっている。
出産について「秋ごろの出産を予定しております」と報告。「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」と、活動について体調を最優先にしながら継続していく意向を示した。
最後には「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と結び、後上と横山の直筆の署名を添えている。
2人は2023年9月に行われた「明治座9月純烈公演」にて共演。2024年10月17日には「FRIDAYデジタル」にて熱愛が報じられ、モデルプレスの取材に対し、横山の所属事務所は「知り合った経緯はそのよう（舞台での共演）に聞いておりますが、プライベートなことは本人に任せています」と回答。後上の所属事務所も「プライベートは本人に任せています」と回答。その後、2人は2024年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳純烈メンバー＆33歳元AKBメンバー、美文字の直筆署名
◆ 横山由依、第1子妊娠を発表
横山と後上は連名で書面を投稿。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」と第1子の妊娠を発表した。「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と心境をつづっている。
最後には「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と結び、後上と横山の直筆の署名を添えている。
◆横山由依、後上翔太と2024年12月に結婚
2人は2023年9月に行われた「明治座9月純烈公演」にて共演。2024年10月17日には「FRIDAYデジタル」にて熱愛が報じられ、モデルプレスの取材に対し、横山の所属事務所は「知り合った経緯はそのよう（舞台での共演）に聞いておりますが、プライベートなことは本人に任せています」と回答。後上の所属事務所も「プライベートは本人に任せています」と回答。その後、2人は2024年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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