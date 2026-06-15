サカナクション山口一郎、ミセスの人柄絶賛「国民的に愛されているのが分かった」想像と違った“ギャップ”・「MAJ」裏話明かす
【モデルプレス＝2026/06/15】サカナクションの山口一郎が6月14日、YouTube配信を実施。6月13日に開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で共演した3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの人柄を絶賛した。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」受賞者一覧
同イベントで「怪獣」を披露した山口は「ステージから客席が見えるわけよ」と切り出し「俺から見て右側の最前列がすっげぇ盛り上がっているの、腕を上げて」と説明。「誰か分からなかったけど、ああいう場ってみんな静かに見るものなのよ。『嬉しいな』と思って座席に行ったらミセスの3人だった」と最前列で盛り上がっていたのはMrs. GREEN APPLEだったという。
本番中はMrs. GREEN APPLEと話せなかったそうだが、授賞式が終わった後の囲み取材ですれ違ったと回想。山口は「大森くんから『YouTubeで名前出してもらってありがとうございます』って言われてドキッとしちゃって。『勝手に名前出してごめん』って謝っておいた。すっげぇ良い子」と大森元貴とのエピソードを振り返った。
また「俺がミセスの3人の年齢だったらあんな風にできない。すごく頭が良いし、度胸が座っているよね。腹決まっている顔してた3人とも。迷いがないって感じ」と3人に会った際の印象に触れ「リスペクトしているし、人としてすごい。素直というかまっすぐなんだなと思った。会えて良かった。人柄を知って国民的に愛されているのが分かった」とMrs. GREEN APPLEの人柄を絶賛した。
今回、Mrs. GREEN APPLEと直接話したことを受け、山口は「ミセスの曲の聴き方変わるなと思って。（今までは）音楽的な観点のみで聴いていたんだけど、人としてそういう要素が入ってくると変わるなと思った。同じ作曲家としての目線じゃなくて、人としてのリスペクトもすごく持てる。人としてどんな人なのかすごく興味持っちゃった」と告白。また「ミセスってもっと芸能人っぽいかなと思っていたんだよ。すごい芸能人みたいなオーラをバーンと出すミュージシャンかなと思っていたんだけど、腹決めてるミュージシャンだった、本物の」と想像していたイメージとは違うと感じたギャップも明かし「ミセスは苦労してきたんだなって感じがするというか、今、来るべくしてここに来ているって感じがする」と熱弁していた。
他にも山口は「藤井 風くんもM!LKもそうなんだけど、チームがめちゃくちゃ良い。俺はアーティスト本人よりも周りをすごく見ちゃうタイプだから、一蓮托生感がすごい。良いチームなんだなと思った」と同イベントで共演したアーティストについて言及していた。（modelpress編集部）
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◆山口一郎、大森元貴との会話を明かす
同イベントで「怪獣」を披露した山口は「ステージから客席が見えるわけよ」と切り出し「俺から見て右側の最前列がすっげぇ盛り上がっているの、腕を上げて」と説明。「誰か分からなかったけど、ああいう場ってみんな静かに見るものなのよ。『嬉しいな』と思って座席に行ったらミセスの3人だった」と最前列で盛り上がっていたのはMrs. GREEN APPLEだったという。
また「俺がミセスの3人の年齢だったらあんな風にできない。すごく頭が良いし、度胸が座っているよね。腹決まっている顔してた3人とも。迷いがないって感じ」と3人に会った際の印象に触れ「リスペクトしているし、人としてすごい。素直というかまっすぐなんだなと思った。会えて良かった。人柄を知って国民的に愛されているのが分かった」とMrs. GREEN APPLEの人柄を絶賛した。
◆山口一郎、ミセスは「来るべくしてここに来ているって感じがする」
今回、Mrs. GREEN APPLEと直接話したことを受け、山口は「ミセスの曲の聴き方変わるなと思って。（今までは）音楽的な観点のみで聴いていたんだけど、人としてそういう要素が入ってくると変わるなと思った。同じ作曲家としての目線じゃなくて、人としてのリスペクトもすごく持てる。人としてどんな人なのかすごく興味持っちゃった」と告白。また「ミセスってもっと芸能人っぽいかなと思っていたんだよ。すごい芸能人みたいなオーラをバーンと出すミュージシャンかなと思っていたんだけど、腹決めてるミュージシャンだった、本物の」と想像していたイメージとは違うと感じたギャップも明かし「ミセスは苦労してきたんだなって感じがするというか、今、来るべくしてここに来ているって感じがする」と熱弁していた。
他にも山口は「藤井 風くんもM!LKもそうなんだけど、チームがめちゃくちゃ良い。俺はアーティスト本人よりも周りをすごく見ちゃうタイプだから、一蓮托生感がすごい。良いチームなんだなと思った」と同イベントで共演したアーティストについて言及していた。（modelpress編集部）
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