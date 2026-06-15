登録者280万超YouTuber・タケヤキ翔、ギャル風女装姿披露 人気女性芸人とのプリクラに「可愛すぎる」「メイク術がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】YouTuberのタケヤキ翔が6月11日、自身のInstagramを更新。ギャル姿でのプリクラショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】登録者280万超イケメンYouTuber「クオリティ高すぎる」金髪×JK制服の女装プリクラ
タケヤキは「エルフさんありがとうございました！コラボみてね」とつづり、自身のYouTubeチャンネルの企画でお笑いコンビ・エルフの荒川にギャルメイクを施してもらった姿を公開。ハイトーンの金髪ロングヘアに、白シャツとリボン、チェックのスカートを合わせた女子高生風のスタイリングを披露した。荒川とともに写るプリクラで、ウインクや舌を出すポーズを見せている。
この投稿に、ファンからは「想像以上にクオリティ高すぎる」「可愛すぎる」「素材の良さが光ってる」「」「可愛いギャルにしか見えない」「ノリノリで楽しそう」「荒川さんのメイク術がすごい」「美女がいる」いった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者280万超イケメンYouTuber「クオリティ高すぎる」金髪×JK制服の女装プリクラ
◆タケヤキ翔、ギャル姿でエルフ・荒川とプリクラ
タケヤキは「エルフさんありがとうございました！コラボみてね」とつづり、自身のYouTubeチャンネルの企画でお笑いコンビ・エルフの荒川にギャルメイクを施してもらった姿を公開。ハイトーンの金髪ロングヘアに、白シャツとリボン、チェックのスカートを合わせた女子高生風のスタイリングを披露した。荒川とともに写るプリクラで、ウインクや舌を出すポーズを見せている。
◆タケヤキ翔のギャル姿に反響
この投稿に、ファンからは「想像以上にクオリティ高すぎる」「可愛すぎる」「素材の良さが光ってる」「」「可愛いギャルにしか見えない」「ノリノリで楽しそう」「荒川さんのメイク術がすごい」「美女がいる」いった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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