豊田章男会長の長男が子会社からトヨタに帰任
デスク「トヨタ自動車会長の豊田章男氏の長男・豊田大輔氏がトヨタに帰ってくるそうだね」
記者「8月1日付でトヨタの子会社であるウーブン・バイ・トヨタのシニア・バイス・プレジデントから管理職に当たる主幹としてトヨタに帰任します」
デスク「大輔氏はどんな業務に取り組んできたの？」
記者「トヨタの電子制御技術部に所属した後、ソフト開発子会社のウーブン・バイ・トヨタの創業に携わりました。昨年9月に開業した先端技術の実証実験の街『ウーブン・シティ』のプロジェクトを主導し、自らその街に入居していました」
デスク「まさに修業だね」
記者「AIやIoTといった最先端技術に触れると共に、外からトヨタを見ることで、クルマの知能化などの知見を積ませました。トヨタ社長の近健太氏とも子会社の経営で手を携えた。将来のトップと目されるだけに、車づくりの現場に戻ってくることで世間からの注目も集まっています」
対照的な発言となったトヨタとホンダ 中国勢やEVの普及期にどう備える？
記者「8月1日付でトヨタの子会社であるウーブン・バイ・トヨタのシニア・バイス・プレジデントから管理職に当たる主幹としてトヨタに帰任します」
デスク「大輔氏はどんな業務に取り組んできたの？」
記者「トヨタの電子制御技術部に所属した後、ソフト開発子会社のウーブン・バイ・トヨタの創業に携わりました。昨年9月に開業した先端技術の実証実験の街『ウーブン・シティ』のプロジェクトを主導し、自らその街に入居していました」
デスク「まさに修業だね」
記者「AIやIoTといった最先端技術に触れると共に、外からトヨタを見ることで、クルマの知能化などの知見を積ませました。トヨタ社長の近健太氏とも子会社の経営で手を携えた。将来のトップと目されるだけに、車づくりの現場に戻ってくることで世間からの注目も集まっています」
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