森保ジャパン、初戦はオランダと引き分け“勝ち点1”　中村敬斗「味方がパスをつないでくれてのゴールだったので感謝したい」【FIFAワールドカップ2026】

熱戦が続くサッカーのワールドカップ。

大事な初戦に臨んだ日本代表が格上・オランダと引き分け、貴重な勝ち点1を手にしました。

ワールドカップ優勝を目標に掲げる森保ジャパン。

前半から3度の準優勝を誇るオランダの猛攻に遭いますが、守護神・鈴木彩艶選手（23）がスーパーセーブで得点を許さず、前半をスコアレスで折り返しました。

しかし後半、開始早々試合が動きます。

オランダのヘディングシュートが決まり、日本が先制点を許しました。

それでも後半12分、中村敬斗選手（25）が相手の股の間を打ち抜く技ありゴール。

日本がすぐさま試合を振り出しに戻します。

しかし、その直後でした。

オランダに勝ち越しゴールを許し、日本はまたしても追いかける展開に。

それでも森保ジャパンは試合終了間際、コーナーキックのチャンスで小川航基選手（28）から鎌田大地選手（29）の同点ゴール。

2度リードを許しながらも、驚異の粘りで追いついた日本。

オランダと引き分け、初戦で貴重な勝ち点1を手にしました。

森保一監督（57）：

勝てなかったのは残念ですが、選手たちが2回リードされても諦めず、狙っていたこと、準備したことを選手たちが実行してくれたと思います。

W杯初ゴール・中村敬斗選手（25）：

味方がパスをつないでくれてのゴールだったので感謝したいです。最高でしたね。