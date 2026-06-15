AKB48の元メンバーで、女優・タレントの横山由依さんが、ＳＮＳを更新。

夫で、純烈のメンバー・後上翔太さんとの連名で直筆の署名を添え、第一子妊娠を公表しました。



【写真を見る】【 元AKB48・横山由依 】 第一子妊娠を報告 夫の純烈・後上翔太と連名で喜び報告 「新たな家族を迎えることができる日を心待ちに」「秋ごろの出産を予定」





２人は「皆様へ この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。」と、投稿。







続けて「秋ごろの出産を予定しております。体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります。」と、記しました。







そして「応援してくださるファンの皆様や、 お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。」と、その思いを綴っています。





２０２４年１２月に、横山由依さんと後上翔太さんは、結婚したことを公表していました。







【担当：芸能情報ステーション】