今回は、社長の娘に手作り弁当を食べさせた結果についてのエピソードを紹介します。

あわよくば社長の娘と結婚したい…

「俺が働く会社に、社長の娘が社員として在籍しています。そこで俺は、社長の娘にアプローチし、付き合おうと考えました。あわよくば社長の娘と結婚できたら、俺が次期社長になれると思ったからです。『お嬢様なんて簡単に落とせるだろ……』という目論見です。

そこである日、社長の娘と知り合うきっかけを作るため、社内でわざとぶつかり、謝罪。クリーニング代を渡し、さらに翌日ランチに誘ったんです。

ただランチではなくピクニックに連れて行き、手作り弁当を食べさせたんです。社長の娘はお嬢様なので、こういうのは新鮮だろうと思ったからです。でも実際は俺が作った弁当ではなく、俺の彼女が作った弁当ですが……。そして見事社長の娘と付き合えることになりました」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ なんだか嫌な予感しかしませんが、大丈夫でしょうか。社長の娘が心配です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。