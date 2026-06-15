愛する不倫相手より息子！“シタ妻”がついに母になる瞬間に「最後の最後でグッと来た」「涙が止まらん」＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月12日（金）に放送された最終回では、これまで不倫相手一筋だった高坂美月（桜井日奈子）が、息子の危機で一転。不倫相手への対応を後回しにしてでも息子を優先する“成長”が描かれた。

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】息子の危機に急ぐ美月に不倫相手から着信が…

◆“毒母”彩美の魔の手が蓮に迫り…

これまで、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）と結ばれるためなら、息子の蓮（小野晄士朗）を利用することすらいとわなかった美月。

しかし最終回ではケンジに突き放され、美月は夫・高坂葵（白洲迅）の保険金を奪うことはやめ、調停で争わずに離婚することを決意する。

そんななか、“美月の毒母”である加納彩美（筒井真理子）は、まだ葵の保険金を狙っていた。そして彩美は、保険金の受取人に指定されている蓮を連れ、どこかに消えてしまった。

美月は、彩美がかつて住んでいたアパートにいると予想し、その場所へ駆け付ける。

すると、そのタイミングで美月にケンジから電話がかかってきた。

これまでの美月であれば、“ケンジ優先”ですぐに電話に出そうなところだが、ここで美月は電話に出ないことを選択。息子を助けることを優先した。

不倫妻として散々悪行を働いてきた美月だが、最終回でついに母親らしい一面を見せ、SNS上では「最後の最後でグッと来ちゃった」「これは美月の物語でもあった」「涙が止まらん」といったコメントが寄せられていた。