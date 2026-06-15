途中出場でオランダ切り裂いた伊東純也、“弟分”のW杯初弾に誇らしげ「打つ5秒前くらいからあれやるなと(笑)」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
劇的同点ゴールにつながる終盤攻勢の主役となった。日本代表MF伊東純也は2度目のビハインドとされた直後の後半21分に途中出場すると、右サイドで数々のチャンスに絡み、同44分には精密な左CKで同点弾を演出。「負けている状況だったので点に絡むだけかなと思っていた。それができて良かった」。そうさらりと振り返ったが、強豪国を切り裂くジョーカーっぷりは2度目のW杯でも健在だった。
後半19分に2度目のビハインドに追い込まれた日本代表の森保一監督は同21分、最初の交代カードで伊東を右シャドーに送り込んだ。「試合自体はそんなに悪くはなかったと思うけど、チャンスは少なかったと思うので、自分が入った時にどれだけチャンスを多く作れるかだけ考えていた」(伊東)。指揮官の信頼も、ピッチ上の選手への影響力も絶大。背番号14の登場とともに自然と反撃ムードが巻き起こっていた。
後半30分に3枚替えが行われ、DF菅原由勢との右サイドコンビになって以降、さらに攻勢は強まるばかりだった。これまで右サイドで共に出場した試合はほとんどないが、内と外の使い分けでオランダ守備網を侵攻。「由勢だけじゃなく、ウイングバックに入る選手とはローテーションをうまくしていく練習をしていた」と胸を張る伊東は「自分がサイドに流れたほうがチャンスを多く作れると思っていた。なるべくスペースに走るか、サイドで受けてコンビネーションを狙うかを意識していた」という働きで着実にオランダを追い詰めていった。
するとオランダは後半41分、伊東対策を感じさせるDFナタン・アケの投入により、5バックの逃げ切り姿勢に入ったが、右サイドの勢いは止まらなかった。「うまくスペースで受けて相手が寄せてこないなと見ていて思ったので、シンプルに抜き切らずにクロスを上げたり、裏に抜けてクロスを上げたりを狙っていければと思っていた」。最後は精密なCKでDFフィルヒル・ファン・ダイクを出し抜き、FW小川航基の強烈なヘディングシュートを導いた。
同点ゴールのシーンでは小川のヘディングシュートがMF鎌田大地の頭をかすめてゴールに入っており、公式記録は鎌田のゴールと小川のアシスト。「結局大地のゴールだったんでアシストにならなかったけど(笑)、チームの勝ち点に貢献できて良かった」。数字は後輩たちに譲った伊東だが、貢献度は紛れもなく絶大だった。
もう一つ、この試合では喜ばしい仲間の活躍があった。一つ目の同点ゴールを決めたMF中村敬斗は昨季までスタッド・ランスで共にプレーしていた元同僚。伊東がゲンクに移籍したことで、今季は別れてプレーすることになったが、リーグ・ドゥ(2部)でもがきながらも逞しさを増す“弟分”の存在はずっと気にかけていた。
中村のゴールは得意の“股抜きカットイン弾”。伊東は「打つ5秒前くらいからあれ(股抜き)やるなと俺は分かってたんですけど(笑)」と誇らしげな笑みを見せつつ、「やっぱり持ってるなと。前回の試合(5月31日のアイスランド戦)では『あまり調子が良くなかった』と本人も言っていたけど、こういう大舞台に合わせてしっかりゴールを決めたのはすごいなと」と称えていた。
(取材・文 竹内達也)
劇的同点ゴールにつながる終盤攻勢の主役となった。日本代表MF伊東純也は2度目のビハインドとされた直後の後半21分に途中出場すると、右サイドで数々のチャンスに絡み、同44分には精密な左CKで同点弾を演出。「負けている状況だったので点に絡むだけかなと思っていた。それができて良かった」。そうさらりと振り返ったが、強豪国を切り裂くジョーカーっぷりは2度目のW杯でも健在だった。
後半30分に3枚替えが行われ、DF菅原由勢との右サイドコンビになって以降、さらに攻勢は強まるばかりだった。これまで右サイドで共に出場した試合はほとんどないが、内と外の使い分けでオランダ守備網を侵攻。「由勢だけじゃなく、ウイングバックに入る選手とはローテーションをうまくしていく練習をしていた」と胸を張る伊東は「自分がサイドに流れたほうがチャンスを多く作れると思っていた。なるべくスペースに走るか、サイドで受けてコンビネーションを狙うかを意識していた」という働きで着実にオランダを追い詰めていった。
するとオランダは後半41分、伊東対策を感じさせるDFナタン・アケの投入により、5バックの逃げ切り姿勢に入ったが、右サイドの勢いは止まらなかった。「うまくスペースで受けて相手が寄せてこないなと見ていて思ったので、シンプルに抜き切らずにクロスを上げたり、裏に抜けてクロスを上げたりを狙っていければと思っていた」。最後は精密なCKでDFフィルヒル・ファン・ダイクを出し抜き、FW小川航基の強烈なヘディングシュートを導いた。
同点ゴールのシーンでは小川のヘディングシュートがMF鎌田大地の頭をかすめてゴールに入っており、公式記録は鎌田のゴールと小川のアシスト。「結局大地のゴールだったんでアシストにならなかったけど(笑)、チームの勝ち点に貢献できて良かった」。数字は後輩たちに譲った伊東だが、貢献度は紛れもなく絶大だった。
もう一つ、この試合では喜ばしい仲間の活躍があった。一つ目の同点ゴールを決めたMF中村敬斗は昨季までスタッド・ランスで共にプレーしていた元同僚。伊東がゲンクに移籍したことで、今季は別れてプレーすることになったが、リーグ・ドゥ(2部)でもがきながらも逞しさを増す“弟分”の存在はずっと気にかけていた。
中村のゴールは得意の“股抜きカットイン弾”。伊東は「打つ5秒前くらいからあれ(股抜き)やるなと俺は分かってたんですけど(笑)」と誇らしげな笑みを見せつつ、「やっぱり持ってるなと。前回の試合(5月31日のアイスランド戦)では『あまり調子が良くなかった』と本人も言っていたけど、こういう大舞台に合わせてしっかりゴールを決めたのはすごいなと」と称えていた。
(取材・文 竹内達也)