遠藤航から届いたビデオメッセージ…試合後“6番・ENDO”のユニ掲げた板倉滉「ワンチームで挑めた」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
強豪オランダとの戦いで2度のビハインドを追いつき、重みのある勝ち点1を手にした日本代表。その戦いをベンチから見守った新キャプテンのDF板倉滉(アヤックス)が試合後、左足負傷で大会直前に離脱した前キャプテンのMF遠藤航(リバプール)からチームへ向けたビデオメッセージが届いていたことを明かした。
「(遠藤)航くんからビデオメッセージが届いて、チームの士気も一つ上がった」。突然の主将離脱にチームが受けた衝撃は決して小さくなかったが、離れた場所からオランダ戦前に送られたメッセージがチームに新たなエネルギーをもたらした。
「航くんの思い。それを聞かせてくれたし、自信を持って戦ってくれと言っていた」。さらに「テレビで応援している」との言葉も送られたという。板倉は「あれを機に、またチームとしても結果を出さないとという思いは非常に強くなった」と振り返った。
JFA公式YouTubeチャンネルの「Team Cam」で公開された映像では、キャプテンを引き継いだ板倉がミーティングで涙を浮かべて決意を語る場面も映し出された。
「もちろん泣きたくはなかったですけど、ちゃんと伝えたかったので……。言わずとも彼のこのW杯への思いは分かるし、僕自身もこのW杯に懸けていた。勝手に出てきた涙でした」
チームキャプテンとして初めて試合に臨んだことについては「責任と覚悟を引き受けさせてもらった」と語る。簡単な役割ではないことを理解したうえで、「自分が結果を出すことで信頼を得られると思う。チームのためにやらないといけないことは全部やりたい」と力を込めた。
オランダ戦では日本ベンチに「ENDO」と記された背番号6のユニフォームが置かれていた。試合後には板倉がそのユニフォームを掲げ、離脱した“キャプテン”への思いを示した。
「航くんのためにチームとして結果を出さないといけない。航くんも見ていてくれたので。みんながみんな航くんのためにというわけではないけど、ワンチームとして今日も挑めた」。板倉が感じたチーム最大の強みもそこにあった。
「良いプレーをしたいとか、そういうことよりも、まずは戦うこと、チームのために走ること。みんながそこを向くことができている」。遠藤の思いを受け継ぎ、全員が同じ方向を向いて戦った90分。その結束力が、日本を貴重な勝ち点1へと導いた。
(取材・文 矢内由美子)
強豪オランダとの戦いで2度のビハインドを追いつき、重みのある勝ち点1を手にした日本代表。その戦いをベンチから見守った新キャプテンのDF板倉滉(アヤックス)が試合後、左足負傷で大会直前に離脱した前キャプテンのMF遠藤航(リバプール)からチームへ向けたビデオメッセージが届いていたことを明かした。
「(遠藤)航くんからビデオメッセージが届いて、チームの士気も一つ上がった」。突然の主将離脱にチームが受けた衝撃は決して小さくなかったが、離れた場所からオランダ戦前に送られたメッセージがチームに新たなエネルギーをもたらした。
JFA公式YouTubeチャンネルの「Team Cam」で公開された映像では、キャプテンを引き継いだ板倉がミーティングで涙を浮かべて決意を語る場面も映し出された。
「もちろん泣きたくはなかったですけど、ちゃんと伝えたかったので……。言わずとも彼のこのW杯への思いは分かるし、僕自身もこのW杯に懸けていた。勝手に出てきた涙でした」
チームキャプテンとして初めて試合に臨んだことについては「責任と覚悟を引き受けさせてもらった」と語る。簡単な役割ではないことを理解したうえで、「自分が結果を出すことで信頼を得られると思う。チームのためにやらないといけないことは全部やりたい」と力を込めた。
オランダ戦では日本ベンチに「ENDO」と記された背番号6のユニフォームが置かれていた。試合後には板倉がそのユニフォームを掲げ、離脱した“キャプテン”への思いを示した。
「航くんのためにチームとして結果を出さないといけない。航くんも見ていてくれたので。みんながみんな航くんのためにというわけではないけど、ワンチームとして今日も挑めた」。板倉が感じたチーム最大の強みもそこにあった。
「良いプレーをしたいとか、そういうことよりも、まずは戦うこと、チームのために走ること。みんながそこを向くことができている」。遠藤の思いを受け継ぎ、全員が同じ方向を向いて戦った90分。その結束力が、日本を貴重な勝ち点1へと導いた。
(取材・文 矢内由美子)