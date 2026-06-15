「俺のゴールなのに」鎌田の言葉に苦笑いも劇的ヘッドのFW小川航基「また自分の力を信じる良いきっかけになった」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
ゴールに生きる男による、ゴールに匹敵するスーパーアシストだった。日本代表は1-2で迎えた後半44分、右からのCKをMF伊東純也がマイナス方向に入れると、FW小川航基(NECナイメヘン)が強烈なヘディングシュート。これがMF鎌田大地の頭をかすめてゴールマウスに吸い込まれ、W杯初戦での勝ち点1につながる劇的同点弾となった。
1点ビハインドとなった直後、後半30分からの途中出場でW杯デビュー。さまざまな人々の思いを背負い、ストライカーとして絶好の機会に燃えていた。
「自分が小さい頃からずっと思い描いてきた舞台に立って、自分のためというのもそうだけど、いろんな人がいま得点を欲しがっているというのをピッチに入った時に感じたし、そのみんなの助けになりたいという強い気持ちを持って『俺がやる』という気持ちで入った」(小川)
その後は日本代表のクロス攻勢が続いたが、ことごとくDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)を中心とした守備陣に跳ね返され続けた日本代表。ところがその中で獲得したCK、小川はあえてゴールから離れたエリアに狙いをつけると、伊東も迷わずそのエリアにボールを蹴り、ゴール前に立ちはだかるファン・ダイクを出し抜いた。
「純也くんのボールが本当に良かった。(相手の守備)ゾーンを見た時に高くて、あそこしかないと思っていた。あそこからしかゴールが生まれなさそうというところに走り込んで、純也くんもそれをわかっていて、意思疎通が合った素晴らしいゴールだった」(小川)
「1〜2本目を蹴った時にやっぱり真ん中とかファーだとあんまり合わないなと思った。ちょっとマイナス気味に小川が見えてたんで、マイナスに少し速い落ちるボールを蹴った。小川はあそこから決めるのが得意なので、いい形だったんじゃないかなと思う」(伊東)
どこにいればゴールを奪えるかを知る小川と、どこに出せばゴールにつながるかを知る伊東による上質なホットライン。その阿吽の呼吸は世界最高のCBと称されるファン・ダイクをも上回り、懸命に出した頭の脇をボールがすり抜けていった。
「結局のところどれだけでかいディフェンスがいようが、いいところにボールがいいタイミングで入ってきて、自分がいいタイミングに入り込めれば、今日みたいに高いディフェンスラインの中でもしっかりとゴールを取れるし、それがサッカーの面白さ。でかい選手がいながらもしっかりゾーンの間、ウィークなポイントはあるので、そういうところをしっかり突けたのかなと思う」(小川)
とはいえ記録は鎌田のゴールとなり、小川にはゴールではなくアシストがついた。得点が決まった後、小川は喜びを爆発させながらガッツポーズを見せ、ベンチメンバーのもとに飛び込んだが、鎌田からは試合後に「俺のゴールなのにお前が喜びすぎるから俺のゴールじゃないみたいな雰囲気になっただろ」という冗談混じりの言葉をかけられたという。
そんな鎌田の言葉には「なんか逆ギレされましたね(笑)。そんなふうに言われるのはよく分かんないですけど、なんか良い雰囲気でした」と苦笑いを浮かべた小川だったが、W杯デビュー戦で確かな自信を深めるワンプレーになったようだ。
「ゴールを取るところに関しては自信を持っているし、それをこの舞台で発揮できたのは自分の力を信じる良いきっかけになった」(小川)
メンバー選考に食い込めなかった前回カタールW杯後、高らかに宣言した「次のW杯で点を取るのは俺」という夢はお預けも「まだ1試合目が終わっただけ。決勝までずっと続いていくと思っているので準備したい」と力強く語った小川。「しっかり正真正銘のゴールを決められるようにしたい」。夢舞台は始まったばかりだ。
(取材・文 竹内達也)
ゴールに生きる男による、ゴールに匹敵するスーパーアシストだった。日本代表は1-2で迎えた後半44分、右からのCKをMF伊東純也がマイナス方向に入れると、FW小川航基(NECナイメヘン)が強烈なヘディングシュート。これがMF鎌田大地の頭をかすめてゴールマウスに吸い込まれ、W杯初戦での勝ち点1につながる劇的同点弾となった。
「自分が小さい頃からずっと思い描いてきた舞台に立って、自分のためというのもそうだけど、いろんな人がいま得点を欲しがっているというのをピッチに入った時に感じたし、そのみんなの助けになりたいという強い気持ちを持って『俺がやる』という気持ちで入った」(小川)
その後は日本代表のクロス攻勢が続いたが、ことごとくDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)を中心とした守備陣に跳ね返され続けた日本代表。ところがその中で獲得したCK、小川はあえてゴールから離れたエリアに狙いをつけると、伊東も迷わずそのエリアにボールを蹴り、ゴール前に立ちはだかるファン・ダイクを出し抜いた。
「純也くんのボールが本当に良かった。(相手の守備)ゾーンを見た時に高くて、あそこしかないと思っていた。あそこからしかゴールが生まれなさそうというところに走り込んで、純也くんもそれをわかっていて、意思疎通が合った素晴らしいゴールだった」(小川)
「1〜2本目を蹴った時にやっぱり真ん中とかファーだとあんまり合わないなと思った。ちょっとマイナス気味に小川が見えてたんで、マイナスに少し速い落ちるボールを蹴った。小川はあそこから決めるのが得意なので、いい形だったんじゃないかなと思う」(伊東)
どこにいればゴールを奪えるかを知る小川と、どこに出せばゴールにつながるかを知る伊東による上質なホットライン。その阿吽の呼吸は世界最高のCBと称されるファン・ダイクをも上回り、懸命に出した頭の脇をボールがすり抜けていった。
「結局のところどれだけでかいディフェンスがいようが、いいところにボールがいいタイミングで入ってきて、自分がいいタイミングに入り込めれば、今日みたいに高いディフェンスラインの中でもしっかりとゴールを取れるし、それがサッカーの面白さ。でかい選手がいながらもしっかりゾーンの間、ウィークなポイントはあるので、そういうところをしっかり突けたのかなと思う」(小川)
とはいえ記録は鎌田のゴールとなり、小川にはゴールではなくアシストがついた。得点が決まった後、小川は喜びを爆発させながらガッツポーズを見せ、ベンチメンバーのもとに飛び込んだが、鎌田からは試合後に「俺のゴールなのにお前が喜びすぎるから俺のゴールじゃないみたいな雰囲気になっただろ」という冗談混じりの言葉をかけられたという。
そんな鎌田の言葉には「なんか逆ギレされましたね(笑)。そんなふうに言われるのはよく分かんないですけど、なんか良い雰囲気でした」と苦笑いを浮かべた小川だったが、W杯デビュー戦で確かな自信を深めるワンプレーになったようだ。
「ゴールを取るところに関しては自信を持っているし、それをこの舞台で発揮できたのは自分の力を信じる良いきっかけになった」(小川)
メンバー選考に食い込めなかった前回カタールW杯後、高らかに宣言した「次のW杯で点を取るのは俺」という夢はお預けも「まだ1試合目が終わっただけ。決勝までずっと続いていくと思っているので準備したい」と力強く語った小川。「しっかり正真正銘のゴールを決められるようにしたい」。夢舞台は始まったばかりだ。
(取材・文 竹内達也)