アニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』×セイコーのコラボウオッチ受注開始　エドワード・エルリックモデルが登場

アニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』とセイコーがコラボレーションしたウオッチの受注が、オリジナルグッズ通販サイト「AMNIBUS」にて開始された。本商品は株式会社アルマビアンカが展開するもので、6月9日より受注を受け付けている。価格は6万5780円（税込）。

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ラインナップされたのは「セイコーコラボレーションウオッチ エドワード・エルリックモデル」。黒地の盤面にエドワード・エルリックの象徴である赤色で錬成陣をデザインし、ワンポイントでフラメルの紋章を配置することで、時計全体でエドワード・エルリックを彷彿とさせる仕上がりとなっている。

各インデックスには、エドの右腕（オートメイル）に使用されているビスをイメージした立体的なパーツを採用。12時・3時・6時・9時位置のインデックスにはそれぞれルミブライトが用いられている。6時位置のサブダイヤルにはアメストリス軍の紋章が刻み込まれ、細部に至るまで『鋼の錬金術師』の世界観が落とし込まれた。

時計裏ぶたには、エドの国家錬金術師の銀時計に刻まれている「Don't forget 3. OCT. 11」の文字を印字。バンドは錆びにくく使い勝手の良いステンレススチールを採用しており、10気圧防水機能やストップウオッチ機能も搭載している。

BOX外装には、エドワード・エルリックのトレードマークである“赤いコート”をイメージしたスカーレットの装丁紙を使用。マットな質感に仕上げられている。BOX天面には国家錬金術師の証である「フラメルの紋章」をマットゴールドの箔押しで配置し、「立って歩け。前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか」の英訳がデザインされた。

また、腕時計を入れたまま鑑賞できるよう、斜めにカットされた立体的な造形を採用。内側には「EDWARD ELRIC」の名と「SEIKO」のロゴが刻まれている。

■販売情報アニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』×セイコー コラボレーションウオッチ商品ラインナップ：・セイコーコラボレーションウオッチ エドワード・エルリックモデル：6万5780円（税込）仕様：・駆動方式：電池式クオーツ（電池寿命約3年）・防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）・精度：平均月差±15秒・原産国：日本・キャリバー：8T67・ダイヤル：ブラック・ルミブライト：あり（針・一部インデックス）・保証：メーカー保証3年材質：・ケース：ステンレススチール・ガラス：ハードレックス・バンド：ステンレススチール（らくらくアジャスト方式）サイズ：・ケース：（約）縦47.0×横39.8×厚さ11.7mm・バンド幅：20mm・腕周り：（約）13.5cm～19.0cm・重さ：（約）120g備考：ストップウオッチ機能（1/5秒計測、12時間計）、スクリューバック販売サイト：AMNIBUSURL：https://amnibus.com/products/title/1357?utm_source=press

（文＝リアルサウンド編集部）