『サザエさん』花沢さんの寝顔、他２話放送
6月２１日放送のサザエさんは‥
「父の日、肩もみ日和」
波平は最近、仕事が忙しく、子供たちの相手をすることができなかった。やっとひと息ついたので、この週末は遊んであげようと思う。しかし当日になると寝てばかりで、結局遊んであげられない。すると、カツオとワカメが「お父さんはずっと寝てばかり」とフネに文句を言っているのを聞いてしまう。
「タラちゃんと紙芝居」
タラオが図書館で紙芝居を見て楽しかったと話す。それを聞いた大人たちは、昔、公園に紙芝居屋さんが来ていたと懐かしがる。カツオも紙芝居を見に行くように勧められるが、興味を示さない。しかし翌日、学校で女の子たちが「図書館の紙芝居を見に行こう」と話しているのを聞くと、カツオはワカメとタラオを連れて、紙芝居を見に行く。
「花沢さんの寝顔」
昼寝をしているタラオの寝顔を見て、ワカメがかわいいと言う。おやつの時、寝顔の話になると、ワカメはカツオの友達の中で、誰の寝顔が１番かわいいかと聞く。カツオはかおりと答えるが、ワカメは花子だと言う。信じられないカツオだが、花子の寝顔を見たことがないので気になってしまう。
声の出演
サザエ：加藤みどり
カツオ：冨永みーな
ワカメ：津村まこと
タラオ：愛河里花子
フネ：寺内よりえ
マスオ：田中秀幸
波平：茶風林
ほか