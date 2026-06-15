花沢さんの寝顔　(C)長谷川町子美術館

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　6月２１日放送のサザエさんは‥

　「父の日、肩もみ日和」
　波平は最近、仕事が忙しく、子供たちの相手をすることができなかった。やっとひと息ついたので、この週末は遊んであげようと思う。しかし当日になると寝てばかりで、結局遊んであげられない。すると、カツオとワカメが「お父さんはずっと寝てばかり」とフネに文句を言っているのを聞いてしまう。

　「タラちゃんと紙芝居」
　タラオが図書館で紙芝居を見て楽しかったと話す。それを聞いた大人たちは、昔、公園に紙芝居屋さんが来ていたと懐かしがる。カツオも紙芝居を見に行くように勧められるが、興味を示さない。しかし翌日、学校で女の子たちが「図書館の紙芝居を見に行こう」と話しているのを聞くと、カツオはワカメとタラオを連れて、紙芝居を見に行く。

　「花沢さんの寝顔」
　昼寝をしているタラオの寝顔を見て、ワカメがかわいいと言う。おやつの時、寝顔の話になると、ワカメはカツオの友達の中で、誰の寝顔が１番かわいいかと聞く。カツオはかおりと答えるが、ワカメは花子だと言う。信じられないカツオだが、花子の寝顔を見たことがないので気になってしまう。

声の出演

サザエ：加藤みどり
カツオ：冨永みーな
ワカメ：津村まこと
タラオ：愛河里花子
フネ：寺内よりえ
マスオ：田中秀幸
波平：茶風林
ほか