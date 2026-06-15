6月２１日放送のサザエさんは‥

「父の日、肩もみ日和」

波平は最近、仕事が忙しく、子供たちの相手をすることができなかった。やっとひと息ついたので、この週末は遊んであげようと思う。しかし当日になると寝てばかりで、結局遊んであげられない。すると、カツオとワカメが「お父さんはずっと寝てばかり」とフネに文句を言っているのを聞いてしまう。

「タラちゃんと紙芝居」

タラオが図書館で紙芝居を見て楽しかったと話す。それを聞いた大人たちは、昔、公園に紙芝居屋さんが来ていたと懐かしがる。カツオも紙芝居を見に行くように勧められるが、興味を示さない。しかし翌日、学校で女の子たちが「図書館の紙芝居を見に行こう」と話しているのを聞くと、カツオはワカメとタラオを連れて、紙芝居を見に行く。

「花沢さんの寝顔」

昼寝をしているタラオの寝顔を見て、ワカメがかわいいと言う。おやつの時、寝顔の話になると、ワカメはカツオの友達の中で、誰の寝顔が１番かわいいかと聞く。カツオはかおりと答えるが、ワカメは花子だと言う。信じられないカツオだが、花子の寝顔を見たことがないので気になってしまう。

声の出演

サザエ：加藤みどり

カツオ：冨永みーな

ワカメ：津村まこと

タラオ：愛河里花子

フネ：寺内よりえ

マスオ：田中秀幸

波平：茶風林

ほか