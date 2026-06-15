◇MLB ホワイトソックス6-4ドジャース(日本時間15日、レート・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手の強烈なファウルにホワイトソックスの村上宗隆選手が驚きのリアクションを見せました。

6回に3本のホームランなどで一挙6得点のホワイトソックスを追いかけるドジャースは7回、アレックス・フリーランド選手の犠牲フライで1点を返した後、一死走者なしの場面で大谷選手の第4打席を迎えます。

大谷選手は4球目に3塁側のホワイトソックス側のベンチに豪快な打球を飛ばし、ファウルとします。すると、ベンチで試合を見守っていた村上選手は驚き過ぎてフリーズ。あまりにも衝撃的な打球だったのか、被っていた帽子を後ろに投げ飛ばして大げさなリアクションを披露します。ここで打席の大谷選手と目が合い、村上選手は笑顔を見せると、大谷選手も苦笑いで反応しました。

続く5球目では大谷選手のファウルを警戒したのか、村上選手はしゃがんで隠れる様子を見せましたが、ここは空振り三振。村上選手は無事に打球が飛んで来ず、安どの表情を浮かべました。