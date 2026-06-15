資産7億円の桐谷さん、幸楽苑で爆食い 注文メニュー＆金額発表
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が15日、自身のXを更新し、幸楽苑で爆食いした写真を投稿した。
【写真】量多すぎる！桐谷さんが幸楽苑で注文したメニュー
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「この日は、JRの23区内1日乗車券(870円)を買っていて、両国から電車で秋葉原へ。幸楽苑の今月までの優待券が3000円あったので、私は冷やし中華に餃子。付き添いの人は塩ねぎラーメン」と注文メニューを説明。
続けて「これだけでは3000円にならないので、それぞれ味玉(130円)ウーロン茶(170円)バニラアイス(280円)を注文。合計2980円」とアイスやドリンクを注文し、爆食いした写真を公開した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】量多すぎる！桐谷さんが幸楽苑で注文したメニュー
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「この日は、JRの23区内1日乗車券(870円)を買っていて、両国から電車で秋葉原へ。幸楽苑の今月までの優待券が3000円あったので、私は冷やし中華に餃子。付き添いの人は塩ねぎラーメン」と注文メニューを説明。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。