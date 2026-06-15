◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、両者が勝ち点1を獲得しました。同点ゴールを決めたMF鎌田大地選手は、土壇場で得点を笑顔で振り返りました。

1-2の後半44分、コーナーキックから途中出場のFW小川航基選手が頭で合わせ、土壇場での同点ゴール。喜びを爆発させる小川選手ですが、実は鎌田選手の頭に触れてからゴールネットに吸い込まれており、鎌田選手の得点が記録されました。

鎌田選手にとって記念すべきワールドカップ初得点。「自分自身も気が付いていたんですけれど、どちらかというと航基が喜んでいたので、その輪に入っていく感じで、ただでもゴールはゴールなので、夢が叶ったということで、すごくいい試合だったな思います。普段コーナーキックで中に入ることはないし、ファンダイク選手をブロックする感じで中にいたので、本当にラッキーだと思うし、持っているなと思いますね」と振り返りました。

またチームメートは鎌田選手の得点と気が付いていなかったとのこと。「(航基に)ごめん、自分が触ったって話をして、(ゴールの)セレブレーションを決めていたのにできなかったので」と笑みを浮かべます。「航基にとられちゃったって冗談で言っていました」とそのときの様子を笑顔で明かしました。

試合は2度のリードを追いついての貴重な勝ち点1を獲得。「常に向こうに先制される形になってしまって、すごい難しい試合」と振り返りつつ、「間違いなくグループで一番強い相手で、ここで勝ち点を取れないと第2戦、第3戦目で勝たないといけないというプレッシャーもある中で、勝ち点1をとれたのは大きい。チームの最低限の狙いとして、勝ち点1と言っていた中で、とれたのでよかったです」と胸を張りました。

▽日本のグループステージ日程15日 第1戦 △ 2−2 オランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン