スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のカブス担当、パトリック・ムーニー記者とサハデブ・シャルマ記者が、今季のカブス後半戦を左右するキーパーソンとして鈴木誠也外野手（31）を挙げている。

開幕直後に27勝12敗と快走したカブスは、その後失速して勝率5割まで後退した。そんな中、両記者は鈴木の存在がチームの行方を大きく左右すると分析している。

鈴木は今季、好不調の波に苦しみながらも、チーム屈指の打者であることに変わりはない。昨季はポストシーズンを含め35本塁打、108打点を記録。チームメートのイアン・ハップ外野手も「彼は球界でもトップクラスの打者」と評価している。今季もカブスが2度目の10連勝を飾った時点ではOPS.980を記録していたが、その後は数字を落とした。しかし、ロッキーズ戦で満塁本塁打を放ち、ジャイアンツ戦では二塁打2本を放つなど復調の兆しを見せている。

記事では、鈴木が再び本来の打撃を取り戻せば、チーム全体を押し上げる力があると指摘している。さらに注目されているのが守備面だ。2024年終盤には右翼の定位置を失い、昨季は主にDHとして起用された。しかし今季は大きく評価を高めている。守備防御点（DRS）、フィールディングランバリューなど主要指標で自己最高レベルの数字を記録。スタットキャストの守備指標「ジャンプ」では反応、加速、ルートの全項目でプラス評価を受け、メジャー全体でも上位に入っている。鈴木自身も「過去に守備で信頼を失ったことは分かっている。だからチームメートに信頼される選手になりたい」と語っており、「打撃と守備を切り離して考えられるようになった」と精神面の成長も強調した。

記事は、カブスがプレーオフ争いを勝ち抜くためには、打線の中心でありながら守備でも進化を遂げた鈴木の活躍が不可欠だと結論づけている。攻守両面で存在感を高める日本人外野手こそ、今季カブスの運命を握る男だという見方だ。