俳優の畑芽育さんが6月13日、自身のインスタグラムを更新。アンバサダーとして参加した音楽イベント「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 畑芽育 】 ポニーテール ＆ 花柄ドレス姿に ファン悶絶 音楽祭でのオフショット公開 「ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります」





畑さんは黒地に黄色・紫・ピンク・緑など多彩な花柄が描かれたノースリーブのロングドレスに、黒のチョーカーを合わせたスタイルで登場しました。







髪を後ろで一つにまとめたアップスタイルで、落ち着いた雰囲気を漂わせています。レッドカーペットが敷かれたフォトエリアや、赤いグラデーションのスクリーンが設置された大型ステージ前など、会場の各所でポーズをとる様子が写真に収められています。







畑さんは「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります」と、この日への深い思いをつづりました。







また、「音楽に携わるすべての皆様にリスペクトと大きな感謝を。アンバサダーとして少しでもお力添えできていれば幸いです」とも記し、イベントに関わるすべての人々への感謝と、アンバサダーとしての役割への誠実な姿勢を示しました。







この投稿に、「久々にポニーテールで髪巻いてるの見せてほんとに嬉しかったよ」「式典仕様のヘアメイクと、ドレス、とっても似合っていて素敵でした」「いつもと違う雰囲気の芽育ちゃんかっこよくて綺麗でお姫様かと思ったー‎」「芽育ちゃんの魅力が最大限に引き出されていてとっても綺麗で可愛い」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】