W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分け勝ち点1を分け合った。心配されるのが途中交代となった久保建英の状態。スペインメディアの記者は、久保が車いすでスタジアムを後にする写真をSNSに投稿した。

1点リードされて迎えた後半25分すぎ、久保が左サイドで相手と接触。ピッチで倒れたが試合は続いた。その後、左膝を押さえ、苦悶の表情。同30分に交代を告げられた。

日本にとっては痛恨のアクシデント。X上には「まじか」「終わった」「久保くん大丈夫かな」「久保交代か膝は怖すぎる無事であってくれ」との声が並んでいた。

スペインの有名ラジオ局「オンダ・セロ」のアルベルト・フェルナンデス記者は、車いすでスタジアムを去る久保の写真をXに投稿した。

右ひざの捻挫の可能性があるとも伝えた同記者。今大会の日本は、主力に負傷者が続出。三笘薫、南野拓実が怪我のためメンバーから漏れ、キャプテンの遠藤は初戦の直前で離脱する事態になっている。

車いすでスタジアムを後にしたという情報に、本田圭佑は自身のXで「ウソやん。。半月板とかやったりして。。。」と心配そうに反応していた。

グループリーグは残り2戦。次戦はチュニジア、第3戦はスウェーデンと激突する。



（THE ANSWER編集部）