北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、グループFの初戦が行われ、メキシコのエスタディオ・モンテレイでは、スウェーデン―チュニジアの一戦が行われた。スウェーデンは欧州名門クラブに所属する248億円男の一撃が炸裂。グループ第3戦で対戦を控える日本のファンに衝撃を与えた。

スウェーデンは前半7分、アヤリがミドルシュートを決めて幸先よく先制。さらに同30分、日本ファンを震撼させたのがアレクサンダー・イサクの追加点だった。左サイドでボールを持つと、相手と対峙しながらカットイン。そのまま右足を振り抜くとチュニジアのゴールネットを揺らした。

イサクはイングランド1部リバプールで活躍するストライカーで、遠藤航のチームメート。今季は怪我で長期離脱を余儀なくされたが、4月に復帰し、W杯開幕前に行われたノルウェーとの親善試合では個人技から鮮やかな得点を決めるなど、コンディションを上げている様子を窺わせていた。

地上波では日本テレビ系で生中継された一戦。日本―オランダ戦からおよそ4時間超、「248億円男」と紹介されたストライカーのゴールはネットで反響を呼び、X上の日本ファンからは「イサクえぐいな、スウェーデンやばい」「イサク仕上がってそうなの1番嫌」「イサク相手にやるの嫌すぎるな」「イサク流石の決定力 あそこから1人で決め切れるのえぐい」との反応が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）